٭ ينفات لكم بلاد
أي تترك لكم لسوء معشركم.
٭ النصاب ياخد من الحافي نعله
يضرب مثلا لدهاء النصابين.
٭ يا واخد مغزل جارك حتغزل فيه فين؟
لأنك مفضوح فسوف يعرف جارك بأنك من سرق مغزله، ويضرب لبعض الأعمال التي لا يمكن إخفاؤها.
٭ شيلني ما لا أطيق ولا تمشيني مع الغشيم
يضرب لبيان سوء معشر الغشيم.
٭ بك هم وإلا أزيدك؟
وهذا حال بعض الأشخاص كثيري الشكوى والتذمر.
٭ إن فات عليك الغصب إعمله جود
يعني ان غصب منك شيء ولم تستطع إرجاعه فقل أني تبرعت به، ويصرب على المسايرة حال الضعف.
٭ انسَ الهم ينساك
يضرب مثلا على تصبير النفوس.
٭ إللي كواها البين تطبخ محشي
علشان تتسلى.
(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال لـ محمد صالح السبتي)