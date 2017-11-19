٭ ينفات لكم بلاد

أي تترك لكم لسوء معشركم.

٭ النصاب ياخد من الحافي نعله

يضرب مثلا لدهاء النصابين.

٭ يا واخد مغزل جارك حتغزل فيه فين؟

لأنك مفضوح فسوف يعرف جارك بأنك من سرق مغزله، ويضرب لبعض الأعمال التي لا يمكن إخفاؤها.

٭ شيلني ما لا أطيق ولا تمشيني مع الغشيم

يضرب لبيان سوء معشر الغشيم.

٭ بك هم وإلا أزيدك؟

وهذا حال بعض الأشخاص كثيري الشكوى والتذمر.

٭ إن فات عليك الغصب إعمله جود

يعني ان غصب منك شيء ولم تستطع إرجاعه فقل أني تبرعت به، ويصرب على المسايرة حال الضعف.

٭ انسَ الهم ينساك

يضرب مثلا على تصبير النفوس.

٭ إللي كواها البين تطبخ محشي

علشان تتسلى.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال لـ محمد صالح السبتي)