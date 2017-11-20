آن باتشيت

أكتب لأنني، أقسم بالله، لا أعرف كيف أقوم بأي شيء آخر.

منذ أن كنت طفلة صغيرة، عرفت أن الكتابة ستصبح حياتي.

لم يخالجني شك في هذا. اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر جدا جعل حياتي فعالة. وضعت كل ما لدي من البيض في سلة واحدة، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من البيض. لا أحب النظر الى الوراء، وهذا جانب مهم من تكويني النفسي. ليس هذا بسبب صدمة عالقة، فأنا لا أتطلع الى الأمام بشكل خاص، أيضا.

كل ما يعنيني هو الحاضر، لكن الكتابة أعطت لحياتي بنية سردية: «رباه، حدث هذا وعليه قمت بذاك.. لم يكن علي فعل ذلك، لكن لاحقا فعلت هذا». هل تعرف الكليشيه القديم، «أكره أن أكتب، لكنني أحب أن أتم الكتابة»؟ إنه يلخص الأمر الى حد كبير. ما أشعر به تجاه الكتابة يعتمد كليا على ما أعمل عليه.

حاليا أكتب مقالا عن الزواج. إنه مرهق للغاية. أشعر بأنني أجلس على اسفلت طريق سريع فاحم السواد، أكتب بجنون، بينما الشاحنات ذات الثماني عشرة عجلة تتجه إلي بسرعة. في كل لحظة، أنا معرضة للسحق.

الأدب القصصي

الأدب القصصي مختلف، لأنك إذ تكتبه فأنت تحاول فقط أن تكشف عما حدث. أشعر دائما بأنني أنظر شزرا الى شيء بعيد جدا أثناء عاصفة ثلجية - أحاول جاهدة أن أتبينه. ماذا لو لم أكتب؟ ما الذي سيحل بي؟ سأقرأ كل هذه الكتب المتكدسة في جميع أنحاء مكتبي! قلت لزوجي الليلة الماضية: حقا أريد أن أحصل على إجازة لشهر فقط، لأقرأ.

أحب أن أكتب. أفكر بالكتابة كامتياز ومتعة. لكن لو حدث شيء ولم أكتب أبدا مرة أخرى، فسأكون بخير. ستكون حياة أقل تشويقا، أقل اتساعا، لكنها لن تكون حياة تعيسة. لقد مُنحت هبة الكيمياء العقلية الجيدة جدا. مررت بأوقات عصيبة في حياتي، لكنني لم أصب بالاكتئاب قط.

حكمة آن باتشيت للكتاب

٭ لا تخف من كسب المال بكتابة ذلك النوع من الأشياء التي لن تكتبها أبدا من أجل متعتها. لا يوجد ما هو مخجل في كسب العيش، ومهما كان ما تكتبه، حتى لو كان نسخة كتالوج أو مقالات لمجلة تفتقد للعمق، سيجعلك هذا كاتبا أفضل.

٭ الكتابة عن زواجي السعيد أكثر صعوبة وأُلفة من الكتابة عن الأشياء التعيسة. لكنها قصتي لأقصها، وإذا اعتقدت أنه من الممكن أن أتعلم شيئا مهما، أو أن أشارك شيئا مهما، سأقصها.

٭ ابق متمركزا، الجلوس الى طاولتك هو وظيفتك الأولى ككاتب. دائما، يوجد شيء آخر لتفعله. لا تقم به! تذكر: الوقت المُستهلك في شيء آخر يعادل عملا مُنجزا في الكتابة.

(من كتاب: لماذا نكتب؟ لميريدث ماران)