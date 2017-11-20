تاريخ الكويت يوما بيوم منذ 1650 حتى 2006
٭ 20/11/1948 مولد الفنانة الكويتية مريم الغضبان.
٭20/11/1968 صدر مرسوم أميري بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون في جنيف.
٭ 20/11/1993 اخترقت مجاميع عراقية قدرت بنحو 600 شخص الحدود الكويتية ورشقت قوات اليونيكوم والدوريات الكويتية بالحجارة واصابت شرطيا كويتيا بجروح.
٭ 20/11/1997 تم في مقر الأمم المتحدة توقيع بروتوكول اقامة علاقات ديبلوماسية بين الكويت وجمهورية انغولا.
(من كتاب: تاريخ الكويت يوما بيوم لـ د. صالح محمد العجيري)