٭ أكبر بذرة في العالم هي بذرة جوز الهند وتدعى «كوكو دي مير» وهي لا تنمو الا في جزر سيشيل البذرة الواحدة تزن 18 كيلوغراما.

٭ بريمنغهام ذو العشر سنوات و11 شهرا رمى كرة عادية الى مسافة 174 مترا وذلك في 6 سبتمبر 1980.

٭ اطول قطار موديل سار حول دائرة لمدة 864 ساعة وثلاثين دقيقة من يونيو وحتى 7 يوليو 1978 في محل الألعاب «بوستميس» في يوركشاير - انجلترا.

٭ أصغر قطار موديل كان صغيرا جدا بحيث يمكنه السير على حافة 10 بيني (عملة معدنية انجليزية) فقط.

٭ في 16 سبتمبر 1982 رمى نيفيل كونولي من دوفر بيضة دجاج طازجة الى مسافة 93 مترا من دون ان تتكسر قشرتها.

٭ أسرع طير في الجري هو النعامة، فهي تستطيع الجري لسرعة 40 ميلا في الساعة.

٭ في 9 نوفمبر 1979 شربت ايرين ادوارد 61 فنجانا من الشاي خلال 9 ساعات.

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة لـ جايلز براندريث)