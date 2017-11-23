ما الفارق بين البرص والجذام والبهاق؟

٭ البهاق هو البرص، والبرص بياض الجلد دون معرفة سبب واضح لذلك. وكثير من الحالات تستمر وتنتشر أو تشفى لتعود، وهكذا لسنوات طويلة، وليس لهذا الداء من علاج شاف رغم كل ما وصف في هذا المضمار إلا أن يكون بمعجزة من الله، ولا ضمان للشفاء من هذا المرض بأي عقار.

أما الجذام فهو مرض آخر مختلف طويل الأمد يستمر مع المصاب به يعاني وطأة المرض زمنا طويلا، وهناك عقاقير حديثة كثيرا ما يتحسن المريض بها ولكن الى حد ما.

وقد يكون مريض البهاق سليما معافى من العلل الأخرى، وكثيرا ما نراه لا يشكو إلا ابيضاضا في جلده الذي لا يعرف له سبب، ولا يجد منه خلاصا حتى اصبح متبرما به. ويظهر البهاق في أي منطقة من الجسم على شكل منطقة خالية من اللون صغيرة الحجم أولا، ولكن سرعان ما تكبر وتتسع وتتصل بمثيلاتها في المناطق المجاورة، وتظهر في أماكن متفرقة من الجلد. ومناطق البهاق غير مؤلمة ولا يحس المريض بشيء غير عادي، إلا في الحساسية للضوء في المناطق المصابة، وأن الشعر بها قد يكون أبيض أي أشيب.

٭ أما الجذام فمن الأمراض المعدية المستعصية، وهو ذو علامات اكلينيكية وباثولوجية مميزة في الإنسان، وهذه العلامات هي نتيجة اصابة الانسجة بباسيل الجذام وتكاثره بها وتفاعل الانسجة المصابة لوجود الباسيل، وباسيل الجذام يشبه ميكروب السل، ولا يمكن تفريقه بيسر بالطرق المخبرية العادية. وقد تم اكتشاف هذا الباسيل عام 1873 بفضل العالم النرويجي هانسن. ويظهر هذا المرض في احدى الصور الآتية:

ـ بقع متغيرة اللون، وهي على شكل بقع في الجلد لونها أفتح من اللون الطبيعي وليست ناصعة البياض مثل بقع البهاق.

ـ ارتشاحات وعقد جذامية على شكل أورام صغيرة تظهر على الجلد بلون به درجات مختلفة من الاحمرار عادة قاتمة او نحاسية اللون ومرتفعة عن سطح الجلد.

ـ اصابة الاعصاب، وتكون على شكل فقد الإحساس في منطقة توزيع العصب المصاب عادة في احد الأطراف أو أكثر، أو على شكل تضخم بالعصب المصاب او شلل جزئي أو كلي في منطقة توزيع العصب المصاب مع ضمور بالعضلات.

ـ إصابات عديدة مختلفة كإصابة العين مما يؤدي احيانا إلى فقدان البصر، وقد تصاب الخصيتان مما يؤدي إلى العقم، وتغير الملامح الى صورة الانوثة، مثل تضخم الثديين وسقوط شعر الذقن، وقد تصاب الحنجرة بتغير الصوت.

ـ مضاعفات متأخرة مثل الالتواءات والقروح الآكلة وامتصاص الاصابع والانف.

(من كتاب: كشكول المعارف والعلوم ـ كاميليا سلوم عكاوي)