خطأ حلو المذاق

في أحد أيام عام 1930، حاول فندق تول هاوس إن بمنطقة «ويتمان» في بوسطن، عمل شيء مختلف كحلوى لنزلائه. وهنا يظهر اسم روث ويكفيلد الذي يجب أن ندين بالفضل لها في اختراع كيكة أو كعكة الشوكولاتة والتي جاءت بسبب خطأ حمل للعالم أجمل حلوى.

كانت روث ويكفيلد تعمل محاضرة تغذية وقد حولت هي وزوجها منزلهما إلى فندق ومطعم.

فقد حدث ان نفدت من ويكفيلد المكسرات وهي تصنع كيكة الكوكيز. ولذلك، استبدلت المكسرات بقطعة من شوكولاتة المطبخ والتي قامت بتكسيرها الى قطع صغيرة.

واضافت قطع الشوكولاتة إلى عجينة الدقيق والزبدة والسكر البني. واكتشفت ويكفيلد أن الحلوى الجديدة رائعة المذاق وأن رواد الفندق تعلقوا بها.

وبدأت ويكفيلد في تقديم رقائق الكوكيز بالشوكولا أو كيكة الشوكولاتة للنزلاء والزبائن.

وسرعان ما اكتسبت هذه الرقائق شهرة واسعة بين المسافرين والنزلاء في الفندق، ثم انتقلت بعد ذلك إلى شتى أنحاء العالم.

(من كتاب: 100خطأ غيرت مجرى التاريخ ـ بيل فاوست)