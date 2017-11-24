السر نويل كوارد (1899-1973) ممثل وكاتب ومؤلف موسيقي إنجليزي

ممثل، مغن، منتج، مخرج، كاتب مسرحي، شاعر، مؤلف موسيقي، كاتب غنائي، ونجم سينمائي، كان نويل كوارد كل ذلك، وإلى ارفع درجة.

وُلد في لندن، ودخل المسرح في سن مبكرة ـ وبقي فيه حتى نهاية حياته، شرع في كتابة المسرحيات وهو لايزال دون العشرين، وكان يقبل كل دور يُسند اليه على أمل ان يُعترف بعبقريته في يوم من الأيام.

في السنة 1924 أخرج روايته «الدوامة» التي صدمت الكثيرين لأن إحدى شخصياته أصبحت مدمنة على المخدرات، ولكنها ثبتت قدميه في عالم الأدب المسرحي، وبعدها كان كل عمل قدمه أو قام به يُلاقي النجاح، فكانت رواياته، ومنها حمى القش، وحيوات خاصة، والروح المرحة، والحلو المر، وسواها الكثير، والموكب كانت تعرض دائما أمام جمهور يملأ الصالة، وكان في بعض مسرحياته، مثل «الحلو المر» اغان وألحان كانت تردد على ألسنة الناس إما همهمة أو صفيرا في كل مكان.

وتزخر رواياته بالظرف وخفة الروح، والتفهم السليم، وغالبا بالتلميح الأخلاقي، والمغزى، أما أفلامه وبعضها كتب قصته بنفسه، وانتجه، ومثل فيه، وأخرجه في آن، فكانت في زمنها من الأفلام الرائجة والناجحة.

(من كتاب صانعو التاريخ لـ سمير شيخاني)