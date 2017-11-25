بلاد آسيا - الهند

حيث توجد المياه تولد الحضارات.

وفي الهند تكثر الأنهار، وتحاط شبه القارة بالمحيط الهندي من ثلاثة جوانب.

فالمياه تدفع الناس للزراعة والاستقرار وعلى ضفاف الانهار عاش الهنود الاوائل الذين تواصلوا مع الحضارة السومرية واكتشفوا لديهم اللآلئ والأحجار الكريمة. وبدأت في الهند حضارة زراعية ذات ثقافة خاصة.

تعود أول حضارة هندية الى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، واستمرت هذه الحضارة قائمة طوال الف عام، وقد اكتشفت آثار كثيرة تعود الى هذه الحقبة من تاريخ الهند، وفي هذه العصور عرف العالم لعبة الشطرنج لاول مرة.

ولم تصل الكتابة الى الهند في وقت مبكر، مثلما حدث في حضارات اخرى، لذا فليست هناك وثائق تركها الهندوس.

جاء الارينس الى الهند، كأول غزاة، عام 1500 قبل الميلاد، وصلوا اولا الى شمال الهند، وهم يمثلون شعوبا خليطة من هويات اوروبية عديدة، مثل اليونانيين والسلاف والجرمان وايضا الروس، وقد اسس هؤلاء الارينس مجتمعا يتسم بالوحدة، وقد تركوا ضمن آثارهم المزيد من الاغنيات والالحان الشعبية والصلوات والاناشيد الدينية التي تنتمي الى الالفية الثانية قبل الميلاد.

وظهرت في الهند عقيدتان هما البراهما والبوذية.

وفي العام 516 قبل الميلاد غزا داريوس الهند، ثم وصل الاسكندر الاكبر الذي مات هناك، ثم جاءت اسرة الموريا التي وضعت الاسس الاولى لقيام الهند الحديثة.

(من كتاب: موسوعة الحضارات المختصرة لـ محمود قاسم)