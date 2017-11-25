من أين تأتي كل الحشرات؟

٭ تأتي الحشرات نتيجة فقس البيض، تضع انثى الحشرات مئات واحيانا آلافا من البيض اثناء حياتها، وعلى سبيل المثال فإن ملكة النحل لا وظيفة لها خلال فصل الصيف الا وضع البيض، وتضع في المرة الواحدة ما يزيد عن 1500 بيضة، وانثى النمل الابيض تضع خلال يوم واحد اكثر من 30000 بيضة.

لو تصورنا ان كل هذا الانتاج من البيض يفقس ويقضي دورة حياته كاملة فلا شك ان الارض ستتغطى تماما بالحشرات ولن يبقى للانسان مكان على وجه الارض، ومن حسن الحظ ان كثيرا من الحيوانات يتغذى على الحشرات وعلى بيض الحشرات وكثيرا جدا من الحشرات لا يكمل دورة حياته.

هل للحشرات أي فائدة للإنسان؟

٭ بعض الحشرات مفيد جدا للانسان، فالنحل ينتج العسل، ونحصل من دودة القز على الحرير الذي نصنع منه ملابس الحرير، وتوجد حشرة تدعى اللك تنتج سائلا لزجا يستفيد منه الانسان في صنع مادة الشيلاك وهي مادة لاصقة ذات صفات ممتازة.

ان النحل والفراشات وكثيرا من الحشرات مسؤولة عن نقل حبوب اللقاح من زهرة الى اخرى مما يساعد على حدوث التلقيح والاخصاب، والنتيجة النهائية انتاج بذور جديدة يستفاد منها في زراعة نباتات جديدة.

ويوجد كذلك الكثير من الحشرات الضارة، فهي تتسبب في نقل الكثير من الامراض واتلاف المحاصيل الزراعية والملابس والاثاث، وهناك بعض الحشرات مثل البعوضة تلدغ الانسان، ومن حسن الحظ توجد حشرات وجباتها الرئيسية التهام بعض الحشرات الضارة، وعلى سبيل المثال نذكر حشرة فرس النبي التي تتغذى على الكثير من الحشرات الضارة.(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة لـ حسام محمد مازن)