٭ الغوريلا (وهي إحدى أنواع القردة) التي تعتبر من الحيوانات المفترسة، لا تأكل غير العسل البري والفاكهة التي تلتقطها من أشجار الغابة.

بينما الشمبانزي (وهو نوع آخر من القردة)، تعتبر اكلته المفضلة: النمل الأبيض.

٭ في الهند، وفي قبيلة «ناجا» تعلق كل امرأة متزوجة اجراسا صغيرة في اطراف ثيابها بحيث تدق وتجلجل إذا تحركت، وتسكت إذا وقفت، وذلك لكي يعلم زوجها متى توقفت عن العمل فيعاقبها.

٭ الإمبراطور (كاليجولا) كان يتوهم أن صوته جميل وأنه شاعر وممثل.. ولذلك كان يقيم حفلات خاصة يمارس فيها هواياته تلك، ويدعو إليها كبار امرائه ووزرائه الذين كانوا يضطرون لحضورها خوفا من بطشه وإذا تصادف وضبط الامبراطور احدهم وقد أخذه النعاس او تثاءب أثناء الحفلة، أو تركها وانصرف مبكرا، يحكم عليه بالإعدام فورا.

٭ يستخدم ثعلب الماء قطعة من الحجارة يدق بها المحارة ليكسرها ويأكل الحيوانات الرخوة الموجودة داخلها.

٭ تطلق الخنفساء قذيفة من الغازات الكريهة الرائحة على أي كائن يهاجمها، فيضطر إلى الابتعاد فورا.

٭ السدادة الفلين الصغيرة التي نسد بها الزجاجات تحتوي على 750 خلية مملوءة هواء، وهذا يفسر لنا السهولة التي تطفو به، فوق سطح الماء.

٭ (البيسون) أو الثور الاميركي.. الذي يتمتع بحاسة شم قوية تجعله يشم رائحة الماء على بعد بضعة كيلومترات، والذي يتميز بأنه قصير النظر، لا يهرب مطلقا إلا من النار، وفي الشتاء تراه واقفا ليلا في مواجهة الرياح العاصفة وسط الثلوج.

(من كتاب: صدق أو لا تصدق من اعداد مصطفى علي)