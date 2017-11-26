«هنري كافنديش» فيزيائي وكيميائي إنجليزي، انقطع للعمل انقطاعا جعله يأمر خادمه بأن يعد له كل يوم شريحة من لحم الضأن حتى لا يشغل نفسه بأمر الطعام لحظة واحدة، وكان من شأنه ـ رغم غناه ـ ألا يغير ملابسه حتى تبلى.

اكتشف الهيدروجين عام 1766م، وأثبت ان الماء ليس عنصرا، وأنه يتكون من اتحاد الهيدروجين والأكسجين.

درس تركيب الهواء وحدد بدقة ما يشتمل عليه من أكسجين وآزوت (نيتروجين) محققا بذلك أول تحليل دقيق (1784م).

وفي الفيزياء، يعد أحد منشئي الكهرباء الساكنة الكمية، وفي عام 1798 قاس ثبات التجاذب العام بميزان الفتل، واستنتج كتلة الأرض. اطلق اسمه على مختبر فيزياء شهير أنشئ عام 1870م في جامعة كمبريدج.

غدا عضوا في أكاديمية العلوم الانجليزية عام 1803م.

على الرغم من «أن هنري كافنديش كان تائه النظرات، غريب الأطوار، إلا أنه مع ذلك كان من أعظم العلماء البريطانيين منذ اسحق نيوتن، كان قليل الكلام قلما يستقبل زوارا، وما كان يشكك بالأهمية الحقيقية لبحوثه إلا قليل جدا من معاصريه.

وما أمكن تقدير مدى أهمية البحوث التي قام بها إلا بعد أجيال لاحقة، كشف عن ذلك ما تركه مسجلا في دفاتره وأوراقه.

ومن أكثر اكتشافاته شيوعا تركيب الماء، فقد بين انه مكون من الهيدروجين والأكسجين، إلا أنه قام ايضا باسهامات عظيمة في دراسة الكهرباء، وقد تمكن ـ في إحدى أكثر تجاربه دقة وإتقانا ـ من قياس قوة التجاذب بين جسمين صغيرين قياسا مباشرا.

ولد كافنديش بنيس في فرنسا ابنا للورد انجليزي. ودرس العلوم في جامعة كمبريدج، وقد ترك الجامعة قبل أن يحصل على الدرجة الجامعية نتيجة لعدم اهتمامه النمطي بالشكليات المرعية.

كان كافنديش حبيسا طوال حياته، يكره رفقة الرجال الآخرين، وترهبه صحبة النساء. فكان يحظر على خدمه أن يمروا حيث يسير، وكان تواصله مع خدمه يجري كتابة على الورق. كان العلم متعته الوحيدة، وقد عكف على البحث بحماسة قريبة من الاستحواذ كهاجس يتسلط على عقله.

كان ذلك هو تصميمه وولاؤه، فكان في اعماله بالكهرباء يعرض نفسه للتيارات الكهربائية ليقدر شدة التيار وذلك من شدة الانتفاضة التي تعتريه.

وما كانت الشهرة لتهمه اطلاقا، حتى أنه ما كان يهتم بنشر اكثر اكتشافاته أهمية. كان يعيش ويعمل وحده، وقد أصر ـ حتى عندما اعتلت صحته ـ على الموت وحيدا.

(من كتاب: تاريخ الكيمياء لـ صلاح محمد يحياوي)