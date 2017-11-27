٭ النسر يعيش لمدة تتراوح بين 90 و100 عام، وان عمر القرد لا يتجاوز 30 عاما.

٭ اول مركبة تصل الى سطح القمر هي المركبة الروسية «لونا» وكان ذلك في سبتمبر 1959م.

٭ اول من صعد الى الفضاء الخارجي هو «يوري جاجارين» الروسي على متن المركبة (افوستيك) وأول من مشى في الفضاء الخارجي هو الروسي «ألكس ليونوف» في يونيو 1965، وان أول من وضع قدمه على سطح القمر هو الاميركي «نيل ارمسترونغ» في يوليو 1969، وان اول فتاة صعدت الى الفضاء هي الروسية «فالنتينا تيرشكوفا» على متن المركبة فوستك 6.

٭ الكلب يستطيع ان يسمع دقات الساعة وهو على بعد 40 قدما.

٭ اول حاسة يفقدها الإنسان عندما يموت هي حاسة البصر ثم التذوق ثم الشم ثم اللمس ثم السمع.

٭ النملة تستطيع ان تحمل 50 ضعف وزنها!

٭ الدراسات العلمية أثبتت ان النساء يتفوقن على الرجال في حاسة الشم وأن مخ الذكور أكبر من مخ الإناث وأن ذاكرة المرأة أقوى من ذاكرة الرجل.

(من كتاب: هل تعلم؟! لـ وفاء يوسف)