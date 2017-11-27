العقرب: من فصيلة العنكبوتيات. ولدغة العقرب سامة قد تؤدي الى إصابة من يتعرض لها بالشلل أو الحمى، أو الإغماء او الغثيان، وقد تودي بحياته في بعض الأحيان. وتوجد العقارب في البلاد الحارة، وهي تتسلل الى بيوت الناس، تختبئ في ملابسهم او نعالهم.

وللعقرب دور مهم في تفسير الأحلام، ويتفاءل بعض الناس برؤية العقرب في الحلم، وهناك تعاويذ للوقاية من لدغة العقرب. ويذهب بعض الكتاب الى ان العقارب تهرب من الحرارة الشديدة بلدغ الضحية، اي بالانتحار، ويقول البعض ان انثى العقرب تحمل صغارها على ظهرها حتى تموت تحت وطأة ثقلها. وللعقرب شأن كبير في الطب العربي في القرون الوسطى، وكان العلاج الشافي للدغة العقرب أكلها مشوية، او ذر مسحوقها على الجرح، او رشه بزيت غمست فيه العقرب. وكان رمادها يعد علاجا ناجعا لضعف النظر وحصاة البول، ويقال ان مزيجا يستخلص من العقرب السوداء (وهي من أشد العقارب السامة فتكا) علاج فعال للجذام. ويرى العرب ان لزيت العقرب قوة سحرية شافية، وكان هذا الزيت يعد بوسائل مختلفة، وكان يستخدم في علاج القروح الحادة، ووجع الظهر، وعرق النسا، وكان ايضا علاجا ناجحا للصلع.

والعقرب رمز للعدوان والغدر في الأدب العربي، ورمز للهجاء اللاذع ونهش الأعراض. وتسمى أشد الايام بردا في الشتاء بـ «العقارب الثلاث» لأن بردها قارص.

العقيق: حجر ثمين يوجد في الجزيرة العربية، وهو يختلف في الألوان والصفات. ويكثر الطلب بصفة خاصة على العقيق الأحمر. وكان العقيق يصدر فيما مضى من اليمن عن طريق صنعاء الى موانئ البحر المتوسط. وقد استخدم العقيق في صنع الأختام، وفي ترصيع الحلي وتطعيم المحاريب بالمساجد. واستخدم العقيق ايضا كدواء لوقاية الأسنان من التسوس. ومن المعتقدات الشعبية ان لبس خاتم به فص من العقيق يبث السكينة في النفس، ويوقف نزيف الدم، ويقي شر الفقر والحاجة. ولاتزال النساء حتى اليوم يتحلين بعقود من العقيق.

العقيقة: اسم أضحية تذبح في اليوم السابع بعد ميلاد الطفل، ومن المستحق تسمية الطفل وحلاقة شعره، وذبح كبشين او جديين اذا كان المولود ذكرا وكبش واحد او جدي واحد اذا كانت المولودة أنثى. واذا لم يقدم والد الطفل العقيقة في اليوم السابع بعد ميلاده، فإنه يمكن ان تقدم فيما بعد، وفي وسع الطفل ان يقدمها حتى عندما يصل الى سن البلوغ، او يطعن في السن، ويوزع الجانب الأكبر من لحم الأضحية على الفقراء والمساكين.

ويطلق على شعر الطفل الذي تمت حلاقته او قصه اسم العقيقة ايضا، ويجب التصدق بما يعادل وزنه من الفضة على الأقل. وكان من عادة العرب في الجاهلية ان يبللوا شعر رأس الوليد بدم حيوان. وفي بعض أنحاء الجزيرة العربية لا يقام الاحتفال بالعقيقة الا عند ميلاد صبي، وفيها يذبح كبش.

(من كتاب: معجم الفولكلور لـ د.عبدالحميد يونس)