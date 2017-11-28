الفرق بين السرعة والعجلة

السرعة هي التقدم فيما ينبغي ان يتقدم فيه، وهي محمودة، ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي ان يُتقدم فيه، وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة.

الفرق بين الظل والفيء

الظل يكون ليلا ونهارا.. ولا يكون الفيء إلا بالنهار.

الفرق بين «مع» و«عند»

«مع» تفيد الاجتماع في الفعل.. و«عند» تفيد الاجتماع في المكان.

الفرق بين «وَسْط» و«وَسَط»

الوَسْط لا يكون إلا ظرفا، تقول: قعدت وَسْط القوم.. أما الوَسَط فلا يكون إلا اسما، وهو اسم الشيء الذي لا ينفك من الشيء المحيط به، كوَسَط الدار.. ووسط تدخل عليه «في»، فيقال: قعدت في وَسَط القوم، ولا يُقال: قعدت في وَسْط القوم.

الفرق بين الصراط والطريق والسبيل

الصراط هو الطريق السهل.. والطريق لا يقتضي السهولة.. والسبيل اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وما لا يقع عليه الطريق.. تقول سبيل الله وطريق الله.. وتقول: سبيلك ان تفعل كذا، ولا تقول: طريقك ان تفعل كذا.

الفرق بين الهنيء والمريء

الهنيء هو الخالص الذي لا تكدير فيه، ويُقال ذلك في الطعام، وفي كل فائدة لم يعترض عليها ما يُفسدها.. والمريء هو المحمود العاقبة.

الفرق بين الرسوخ والثبات

الرسوخ هو كمال الثبات.. ويقال للشيء المستقر على الأرض: ثابت، وإن لم يتعلق بها تعلقا شديدا، ولا يقال راسخ.. كذلك لا يُقال: حائط راسخ، لأن الجبل أكمل ثباتا من الحائط.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى لمجدي سيد عبدالعزيز)