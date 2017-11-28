متى اخترعت النظارات؟

إذا ما نظرت حولك فسوف تلاحظ عددا كبيرا من الناس تضع النظارات فوق عيونها، لقد اعتدنا على مشاهدة الناس وهي تضع النظارات على عيونها، في حين كان من الصعب وجود النظارات في الزمن السابق، ان الناس الذين يعانون من ضعف البصر يمكنهم تحسين أبصارهم بوضعهم نظارات ملائمة، ليس هناك احد يعرف حقيقة متى اخترعت النظارات ففي سنة 1266م نجح «روجر بيكون» العالم البريطاني الذي عمل عدة تجارب مهمة في جعل حروف الكتابة في الكتاب تظهر بشكل اكبر وأسهل عند القراءة، وببساطة وضع كرة زجاجية على الكتاب فظهرت الحروف بشكل اكبر، بالطبع لم تكن هذه العملية مشابهة للنظارة التي يستخدمها الإنسان.

ان أول دليل نملكه عن شخص حقيقي استخدم النظارة هو لوحة لكاردينال رسمت في عام 1352م في إيطاليا فقد كان يضع زوجا من العدسات داخل إطار مع مقابضها فوق عينيه، وعندما بدأت الكتب المطبوعة في الظهور والانتشار أصبحت النظارات ضرورية جدا لعدد من الناس، ومنذ ذلك الوقت بدأ استخدامها في الانتشار، وخلال القرن السادس عشر صنعت كميات كبيرة من النظارات في شمال إيطاليا وجنوب ألمانيا، وفي عام 1784م اخترع «بنيامين فرانكلين»، النظارة ذات البعدين، والتي هي عبارة عن عدستين مختلفتين توضع في النظارة الواحدة ولغرض فهم كيف يمكن للنظارة مساعدة الشخص على الرؤية بوضوح يجب ان نعرف بعض الشيء عن العين أولا، فالعين تشبه الكرة مع بروز بسيط في الأمام وفي مركز هذا البروز يقع البؤبؤ والذي يسمح للضوء بالدخول الى المنطقة المظلمة في العين، فالضوء يمر من خلال البؤبؤ الى العدسات، والعدسات تجمع الضوء في البؤرة مكونة صورة تقع خلف العين، وهنا توجد شاشة ذات خلايا حساسة للضوء تسمى القرنية.

بعض الناس يملكون كرة عين أطول من العين الطبيعية (الطول من الأمام الى الخلف)، والآخرون على العكس يملكون كرة عين أقصر، فعدسة العين لا تتمكن في هذه الحالة من تركيز الصورة على القرنية، إذن فالنظارات تزود العين بعدسات اضافية تصلح ما كان يجب على عدسة العين الحقيقية ان تفعل، لذلك تتركز الصورة في القرنية، وهذا يعني إمكان النظر بصورة أحسن.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا ترجمة د. هشام عبدالجبار الهاشمي)