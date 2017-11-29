٭ الشاي.. يزيل الآثار الضارة للدهون

آخر ما توصلت اليه الدراسات العلمية هو ان تناول كوب واحد من الشاي بعد الوجبات الثقيلة قد يساعد على ازالة بعض الآثار المؤذية للطعام الدهني الدسم على الجسم.

وأوضح احد الباحثين ان تناول وجبة دسمة يزيد مستويات الشحوم في الدم، وهذا بدوره يحفز انتاج الجزيئات الضارة التي تعرف بالشوارد الاكسجينية الحرة التي تسبب تصلب الاوعية الدموية وانقباضها بصورة مؤقتة خصوصاً عند المصابين بأمراض القلب الوعائي.

ويرى العلماء ان مضادات الاكسدة الموجودة في الشاي تساعد في ازالة هذه الجزيئات المؤذية وبالتالي تحافظ على صحة الاوعية الدموية وتشجع على تدفق الدم اليها بصورة طبيعية.

٭ المشمش... يقي من الأمراض الجلدية

كشفت ابحاث طبية اميركية عن ان ثمار المشمش قد تكون افضل العلاجات على الاطلاق في وقاية الفتيات من الامراض الجلدية وبثور الشباب.

واوضح الباحثون ان هذه التأثيرات العلاجية ترجع الى احتواء هذه الثمرات على فيتامين «أ» لذا فهي تتميز ايضا بمفعول مقاوم للتجاعيد وانكماش الجلد كما تعتبر من افضل الاغذية لصحة الشعر والبشرة واكسابها النعومة والحيوية.

وكانت الدراسات قد اظهرت ان المشمش يفيد في تحفيز جهاز مناعة الجسم ومقاومته للامراض، اضافة الى تنشيط وظائف الكبد.

٭ المشي... يحمي من فقدان الذاكرة

اظهرت دراسة علمية جديدة ان المشي بانتظام اسبوعياً يساعد في حماية الدماغ من الاصابة بالتلف وفقدان الذاكرة، وتابعت الدراسة آثار المشي لفترة تتراوح بين ثمانية وخمسة عشر عاما لدى اكثر من 18 ألف امرأة متقدمة في السن، وعندما بلغت النساء سن السبعين او اكثر اختبر الباحثون قدراتهن الذهنية ومنها الذاكرة والتعليم والتركيز لمدة عامين.

واوضحت الدراسة ان النساء اللواتي مارسن المشي بصورة معتدلة وبانتظام لفترة تتراوح بين الساعتين والثلاث اسبوعياً اظهرن نتائج افضل بالمقارنة مع اللاتي يمشين لساعة او اقل في الاسبوع.

(من كتاب: حقائق × دقائق ـ جمع واعداد: إبراهيم مرزوق)