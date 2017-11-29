ما أكبر جزيرة في العالم؟

٭ جزيرة غرينلاند.

ميناء عربي يتحكم في مدخل البحر الاحمر يقع في فوهة بركان طبيعي خامد ما اسم هذا الميناء.

٭ ميناء عدن.

قناة اصطناعية شقها الانسان طولها يزيد على 80 كم وتوصل بين مياه المحيطين الاطلسي والهادي، ما اسم هذه القناة؟

٭قناة بنما.

اين تقع شلالات نياجرا؟

٭ في أميركا الشمالية في دولة كندا.

ما اسم النهر الرئيسي في الباكستان؟

٭ نهر السند.

ماذا تعني كلمة باكستان؟

٭ ارض الطهارة.

عدة جزر موجودة في المحيط الاطلسي اسمها اسم طائر، ما هي؟

٭ جزر الكناري.

غانا، غينيا، غيانا، ثلاث دول مختلفة، اين تقع كل منها؟

٭ غانا: في افريقيا، غينيا: في افريقيا، غيانا: في أميركا الجنوبية.

ما أخفض بقعة في العالم عن سطح البحر؟

٭ منطقة البحر الميت في الاردن، وتنخفض عن سطح البحر حوالي 1286 قدما.

للأرض ثلاث دورات ما هي؟

٭ دورة حول نفسها، دورة حول الشمس، ودورة مع سائر المجموعة الشمسية.

ما أكبر شبه جزيرة في العالم؟

٭ شبه الجزيرة العربية.

كم استمرت عملية حفر قناة السويس؟

٭ عشر سنوات.

(من كتاب: بنك المعلومات ـ اعداد: هشام خطاب)