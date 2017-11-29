ما أكبر جزيرة في العالم؟
٭ جزيرة غرينلاند.
ميناء عربي يتحكم في مدخل البحر الاحمر يقع في فوهة بركان طبيعي خامد ما اسم هذا الميناء.
٭ ميناء عدن.
قناة اصطناعية شقها الانسان طولها يزيد على 80 كم وتوصل بين مياه المحيطين الاطلسي والهادي، ما اسم هذه القناة؟
٭قناة بنما.
اين تقع شلالات نياجرا؟
٭ في أميركا الشمالية في دولة كندا.
ما اسم النهر الرئيسي في الباكستان؟
٭ نهر السند.
ماذا تعني كلمة باكستان؟
٭ ارض الطهارة.
عدة جزر موجودة في المحيط الاطلسي اسمها اسم طائر، ما هي؟
٭ جزر الكناري.
غانا، غينيا، غيانا، ثلاث دول مختلفة، اين تقع كل منها؟
٭ غانا: في افريقيا، غينيا: في افريقيا، غيانا: في أميركا الجنوبية.
ما أخفض بقعة في العالم عن سطح البحر؟
٭ منطقة البحر الميت في الاردن، وتنخفض عن سطح البحر حوالي 1286 قدما.
للأرض ثلاث دورات ما هي؟
٭ دورة حول نفسها، دورة حول الشمس، ودورة مع سائر المجموعة الشمسية.
ما أكبر شبه جزيرة في العالم؟
٭ شبه الجزيرة العربية.
كم استمرت عملية حفر قناة السويس؟
٭ عشر سنوات.
(من كتاب: بنك المعلومات ـ اعداد: هشام خطاب)