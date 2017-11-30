٭ الخوف والشك هما العدوان الرئيسان لكل نجاح وانجاز عظيم.

٭ العقل مثل العضلة كلما استخدمته اكثر ازدادت قوته.

٭ احق الناس بزيادة النعم اشكرهم واولاهم بالحب من بذل نداه ومنع اذاه واطلق محياه.

٭ استمتع بالنظر الى الصباح عند طلوعه وما فيه من جمال واشراقة فانه يفتح لك باب الامل ويدفعك نحو التفاؤل والعمل.

٭ الكلمة كالأشعة اذا احسنت استخدامها اخترقت كل شيء.

٭ الايام صحائف الأعمار والسعيد من يخلدها بأحسن الأعمال.

٭ ليس من الادب اظهار الفرح عند المحزون او اظهار الحزن عند المسرور.

٭ بقدر ما تعطي يعلو قدرك وترتفع قيمتك ويضيء اسمك في كل العالم.

٭ من اكثر مخالطة الناس اهانوه، ومن بخل عليهم مقتوه ومن احتاج اليهم بغضوه ومن حلم عليهم وقروه ومن جاد عليهم احبوه.

٭ لا تشاور مهموما وان كان عاقلا ولا جائعا وان كان فطنا.

٭ من الغباء ان يطمح الانسان الى شيء لا يحتاج اليه حقيقة او الى شيء يعجز عن الوصول اليه.

(من كتاب: كلام من ذهب ـ إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي)