٭ الخوف والشك هما العدوان الرئيسان لكل نجاح وانجاز عظيم.
٭ العقل مثل العضلة كلما استخدمته اكثر ازدادت قوته.
٭ احق الناس بزيادة النعم اشكرهم واولاهم بالحب من بذل نداه ومنع اذاه واطلق محياه.
٭ استمتع بالنظر الى الصباح عند طلوعه وما فيه من جمال واشراقة فانه يفتح لك باب الامل ويدفعك نحو التفاؤل والعمل.
٭ الكلمة كالأشعة اذا احسنت استخدامها اخترقت كل شيء.
٭ الايام صحائف الأعمار والسعيد من يخلدها بأحسن الأعمال.
٭ ليس من الادب اظهار الفرح عند المحزون او اظهار الحزن عند المسرور.
٭ بقدر ما تعطي يعلو قدرك وترتفع قيمتك ويضيء اسمك في كل العالم.
٭ من اكثر مخالطة الناس اهانوه، ومن بخل عليهم مقتوه ومن احتاج اليهم بغضوه ومن حلم عليهم وقروه ومن جاد عليهم احبوه.
٭ لا تشاور مهموما وان كان عاقلا ولا جائعا وان كان فطنا.
٭ من الغباء ان يطمح الانسان الى شيء لا يحتاج اليه حقيقة او الى شيء يعجز عن الوصول اليه.
(من كتاب: كلام من ذهب ـ إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي)