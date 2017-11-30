كيف بدأت لعبة الشطرنج؟

اختلف المؤرخون فيما بينهم اختلافا كبيرا حول منشأ الشطرنج وأصله، ولكن الرواية الأكثر تواترا في كتابات هؤلاء المؤرخين تزعم ان الشطرنج هندي الاصل، وأن الفضل في اختراعه - أو على الاقل تعديله - يعود الى وزير هندي اسمه (صصه بن داهر).. فقد اراد هذا الوزير ان يبعد السأم والملل عن نفس الملك، ويدخل البهجة الى قلبه، فاخترع لعبة الشطرنج، او عدلها عن لعبة هندية قديمة، وأهداها للملك الذي بلغ اعجابه بها حدا جعله يطلب من وزيره ان يتمنى عليه ما يشاء، فما كان من الوزير (صصه) الماكر الا ان طلب مقدارا من الحبوب (أية حبوب: قمح او ارز او ذرة) ينتج من وضع حبة على المربع الأول من رقعة الشطرنج، ثم حبتين على المربع الثاني، وأربع على الثالث، وثمان على الرابع، وهكذا بمضاعفة العدد مرة بعد مرة حتى المربع الرابع والستين على الرقعة، فتعجب الملك من تواضع وزيره، وأعرب عن استعداده منحه ما هو افضل من هذا الطلب بكثير، ولكن الوزير شكره وأصر على طلبه، فأصدر الملك امره بتلبية هذا الطلب.. وكم كانت دهشته بالغة عندما ابلغ بأن حبوب الهند جميعا لا تكفي لتلبية هذا الطلب الغريب، فقد تبين ان (صصه) قد طلب من الحبوب ما مقداره: 18.446.744.073.709.551.615 حبة.

وهذه الكمية من الحبوب تكفي لتغطية الكرة الارضية بارتفاع 11مم، فزاد اعجاب الملك بوزيره وقال له: «لعمري، لا ادري مما اعجب اكثر، أمن الشطرنج ام من طلبك؟!».

وهكذا كان منشأ الشطرنج في الهند في حدود المائة الميلادية الخامسة.. ومنها انتقل الى فارس ايام الملك اردشير، ثم عرفه العرب إبان الفتح الاسلامي لفارس ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومهروا فيه جدا، ومن أشهرهم: أبوبكر الصولي، وحافظ الشطرنجي، وزيرب قطان، وجابر الكوفي، وغيرهم.. كما كان الخلفاء والملوك يمارسونه، كيزيد بن عبدالملك، والمنصور، وهارون الرشيد، والأمين، والمأمون، وكان العرب يصنعون رقعة الشطرنج، ذات المربعات السوداء والبيضاء، من قطعة جلد، ويسمونها الجوارحية.

هذا، ويعتبر اللاعبون الروس من اشهر لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، وطالما تربعوا على عرش بطولاته.

(من كتاب: من كتاب الموسوعة )