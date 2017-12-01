التفاح والعنب للحماية من تصلب الشرايين

قال باحثون فرنسيون إن أكل التفاح أو شرب عصيره يمنع الإصابة بتصلب الشرايين، وأظهرت التجارب التي أجراها الباحث «كيلي ديكوردي» من جامعة فرنسية على حيوان «هامستير» وهو من القوارض شبيه بالفأر، ان عصير التفاح يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

وأضاف ديكوردي: ان هذه الخصائص موجودة أيضا في العنب الضارب إلى اللون الزهري، ويحسب الدراسة التي نشرت أخيرا فإن أكل التفاح أو هذا النوع من العنب وشرب عصيرهما يساعد على منع تصلب شرايين القلب.

ويقول ديكوردي ان هذه الدراسة تظهر للمرة الأولى التأثير الإيجابي والطويل الأمد لتناول هذين النوعين من الفاكهة على الجسم بسبب احتوائهما على مواد مضادة للأكسدة مثل مركبات الـ «فينوليك».

البيض يقلل الإصابة بسرطان الثدي

أكد باحثون أميركيون أن تناول البيض بين الأصحاء الذين لا يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول يكون مفيدا من عدة وجوه طبية، فالدراسات الغذائية تشير الى احتواء البيض على نسبة عالية من مادة الكولين الضرورية لأداء الكبد المتوازن.

كما أن هذه المادة تلعب دورا في الوقاية من سرطان الثدي، ويشير الخبراء إلى أن المادة الفعالة في البيض هي الكولين يتناولها الناس أيضا في القهوة والحليب كامل الدسم.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة لـ د.محمد كامل عبدالصمد)