لماذا نشيخ؟

كل شيء يتآكل مع مرور الزمن، بما في ذلك النجوم التي تستنفد احتياطها من الهيدروجين وتندثر. فكيف لا يصدق الأمر نفسه على الأجسام العضوية الحية؟ وهل نحن في حاجة إلى طرح هذا السؤال؟

إذا كانت مسألة الشيخوخة تكتسي أهمية في عالم الأحياء، فذلك راجع إلى مواجهته لوقائع مثيرة. وتتمثل أولى هذه الوقائع، في ملاحظة بسيطة حول التبايُن الكبير لمدة بقاء الأنواع المختلفة على قيد الحياة.

فمدى حياة الحشرة السريعة الفناء، لا تتعدي أربعا وعشرين ساعة، في حين تعيش بعض السلاحف أكثر من مائة سنة، كما أن شجرة السيكويا Séquoia تبلغ حدا من العمر مدته حوالي ألفي سنة.

وتُتبين هذه التفاوتات في مدة البقاء على قيد الحياة، والتي تميز كل نوع من الانواع الحية، على أن مخزونها الوراثي هو المحدد لقوتها. وبصيغة أخرى، هناك تأثير مباشر لبعض الموروثات على القدرة التي يتمتع بها الجهاز العضوي، في الحفاظ على بنيته مع مرور السنوات. فما الذي يفسر هذا التنوع؟ ولماذا لا نتوفر على العمر الألفي لشجرة السيكويا؟

فإذا ما أخذنا الكائن البشري مثالا، فسنلاحظ أن الأمر يتعلق بعملية تنظيم الانتقال من الخلية الوحيدة بعد الاخصاب، إلى حوالي مائة مليار (مائة تريليون) خلية لدى الراشد، منتظمة داخل الانسجة والاعضاء، وبأشكال وخصائص نوعية ملائمة لوظائفها.

كيف إذن تم انتقاء هذه العمليات المتقنة على مدى التاريخ التطوري للإنسان، مع العلم بأن الآليات التي تسمح بإصلاح الاضرار التي تصيب الجزئيات المكونة لخلايانا لم تتمكن من ضمان بقائها؟ بإمكاننا أن نتصور أن عدة الصيانة ليست أكثر إتقانا من تلك الساهرة على نمو الجهاز العضوي.

وسنرى لاحقا أن أنظمة الصيانة هذه موجودة، وهي ضرورية للكائنات الحية كي تقوم بوظائفها. فلماذا لا نتوفر على فعالية أكبر من أجل حمايتنا من عوادي الزمن؟ وخصوصا ان بعض اصناف الخلايا، مثل الخلايا الجذعية Cellules Souches تحسن استخدامها لمصلحتها، من أجل الحفاظ على قدرتها على التجدد، دون أن تبدو عليها علامات الشيخوخة.

لن تتوقف أسباب حيرة علماء الأحياء عند هذا الحد؛ فبعض الكائنات العضوية، تكون قادرة على التكيف داخل شروط بيئية غير ملائمة لتكاثرها، وذلك عبر تطوير مقاومة كبيرة لهذه الظروف السيئة، والحال أن هذا التحول يتزامن مع زيادة واضحة في طول العمر.

(من كتاب: من كتاب كيف نشيخ لـ «مارك بيو»)