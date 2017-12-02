٭ ان المسافة التي يقفزها البرغوث = طول جسمه مضروبا في 200.

٭ ان طائر البطريق رغم تسميته بالطائر، الا انه لا يطير وانما يسبح.. ويسبح بمهارة بسبب جسمه الانسيابي، وهو يتغذى على الأسماك، وتضع أنثاه بيضة واحدة فقط تحتفظ بها في ثنية جلدية تشبه الجراب، فوق قدميها، وتتبادل ذلك الفعل مع الذكر حتى تفقس.

٭ ان ذكر الفيل حين تموت أنثاه يصوم عن الاكل والشراب الى ان يموت هو ايضا.

٭ ان عيني البومة ثابتتان في محجريهما، لا تتحركان، ولهذا تضطر البومة الى تحريك رأسها ذات اليمين وذات الشمال والى الخلف لتتمكن من الرؤية.

٭ ان السلاحف ليس لها اسنان.

٭ ان الكابوريا لها عينان تدوران بزاوية قدرها 360 درجة (أي تدوران دورة كاملة)، ولهذا فهي تستطيع الرؤية من الأمام والخلف والجانبين في وقت واحد.

٭ ان اكبر كمية ماء يشربها حيوان في اليوم الواحد هي الكمية التي يشربها الفيل نحو 30 غالونا.

٭ ان جسم الانسان به اكثر من 100 مليون خلية، وان كل ثانية تموت 50 مليون خلية، ويعوضها الجسم بـ 50 مليون خلية جديدة.

٭ ان مؤخرة اللسان هي التي تميز المذاق المر!

ان للاخطبوط ثلاثة قلوب!(من كتاب: هل تعلم ـ إعداد: مصطفى علي)