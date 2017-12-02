ما أصل كلمة تلفزيون؟

٭ كلمة تلفزيون من أصل يوناني قديم وهي تتكون من كلمتين «تلي» يعني بعد.. و«فيزيون» يعني الرؤية.. أي معنى تلفزيون «الرؤية من بعد».

هل هناك علاقة بين أمراض الأنف وأمراض الحنجرة؟

٭ معظم امراض الحنجرة ناتجة عن اصابة الأنف بالأمراض فلابد من علاج امراض الانف جيدا مع علاج امراض الحنجرة.

ماذا تعرف عن نقار الخشب؟

٭ نقار الخشب طائر عجيب، له منقار يشبه الازميل يستخدمه في احداث ثقوب في خشب الاشجار ليصل الى الحشرات المختبئة داخل هذا الخشب، وله لسان اسطواني طويل له مقدمة تشبه الرمح يطلقه داخل الثقوب ليستخرج الحشرات، واقدام نقار الخشب تمكنه من اداء مهمته باتقان، ففي كل قدم اصبعان يتجهان للامام واصبعان يتجهان للخلف، وفي هذه الاصابع مخالب قوية تمكنه من تسلق الاشجار والامساك بها بقوة اثناء عملية النقر، وذيل نقار الخشب يساعده ايضا فهو مكون من ريش قوي يتكئ عليه اثناء عملية النقر.

متى تبدأ الأبقار في انتاج الحليب؟

٭ تحلب الابقار وهي عمرها سنتان بعد ان تلد اول مولود لها وفي المرات الأولى التي تحلب فيها الابقار لا يكون الحليب صالحا لشرب الانسان وانما يطعم به وليدها وبعد اربعة او ستة اسابيع تزداد كمية ادرار الحليب من البقرة.. والابقار تحلب مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء.

(من كتاب: بنك المعلومات لإبراهيم مرزوق)