من أقوال نابليون بونابرت
٭ لا أحب ثلاث كلمات: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل.
٭ إن ما يبنيه الرجل في مائة سنة، تستطيع المرأة أن تهدمه في يوم واحد.
٭ لا كرامة في الحب، ولا في الحرب.
٭ من فتح مدرسة أقفل سجنا.
٭ إنني أحتقر الخائنين.
٭ ما الجندي إلا آلة تطيع الأوامر.
٭ إذا كانت جبال الألب الشاهقة تمنعني من التقدم، فيجب أن تزول من الوجود.
٭ الحب: حرفة البليد، ولهو رجل الحرب، وزلة الملوك.
٭ إن خير سياسة هي: البساطة والصدق.
٭ يظل الرجل شابا مادام يجد المرأة التي يحبها.
٭ لا يمكننا أن نتمم عملا ونحن نيام.
٭ الوسيلة الوحيدة للانتصار في الحب هي الفرار.
٭ مهمة المرأة تخفيف ويلات الرجل في أشد محنه.
٭ إن عدوا تثق في عداوته، خير من صديق تشك في صداقته.
٭ إنني لم أخش الموت في حياتي مطلقا.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى لمجدي سيد عبدالعزيز)