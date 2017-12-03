من أقوال نابليون بونابرت

٭ لا أحب ثلاث كلمات: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل.

٭ إن ما يبنيه الرجل في مائة سنة، تستطيع المرأة أن تهدمه في يوم واحد.

٭ لا كرامة في الحب، ولا في الحرب.

٭ من فتح مدرسة أقفل سجنا.

٭ إنني أحتقر الخائنين.

٭ ما الجندي إلا آلة تطيع الأوامر.

٭ إذا كانت جبال الألب الشاهقة تمنعني من التقدم، فيجب أن تزول من الوجود.

٭ الحب: حرفة البليد، ولهو رجل الحرب، وزلة الملوك.

٭ إن خير سياسة هي: البساطة والصدق.

٭ يظل الرجل شابا مادام يجد المرأة التي يحبها.

٭ لا يمكننا أن نتمم عملا ونحن نيام.

٭ الوسيلة الوحيدة للانتصار في الحب هي الفرار.

٭ مهمة المرأة تخفيف ويلات الرجل في أشد محنه.

٭ إن عدوا تثق في عداوته، خير من صديق تشك في صداقته.

٭ إنني لم أخش الموت في حياتي مطلقا.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى لمجدي سيد عبدالعزيز)