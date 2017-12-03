٭ ابتسام: اسم علم مؤنث من التبسم والبشاشة.

٭ ابتهاج: اسم علم مؤنث من الفرح والبهجة.

٭ ابتهال: ذو دلالة دينية بمعنى التضرع إلى الله والدعاء والرجاء من الله.

٭ أبرار: اسم علم مؤنث جاء على صيغة الجمع.

٭ اجتهاد: البذل والمثابرة، مؤنث.

٭ احتشام: من الحشمة والاتزان.

٭ أحلام: مؤنث بصيغة الجمع من المفرد الحلْم، ويسمى للمذكر حليم.

٭ إخلاص: مؤنث الصدق والوفاء والأمانة.

٭ أديبة: اسم يُطلق على المهذبة ذات الأخلاق الحسنة.

٭ أروى: أنثى الوعل، والعنزة الجبلية والفتاة الحسناء ذات الجمال.

٭ أرسلان: اسم مذكر تركي بمعنى الأسد، كذا استعماله في بلاد الشام الكبرى.

٭ أزهر: بصيغة اسم التفضيل على معنى الصفة المشبهة معناه المضيء.

٭ أسامة: من أسماء الأسد.

٭ أستاذ: لفظ فارسي معناه معلم الحرفة، والمعلم والمدرس، وكان يلفظ في الكويت بحرف الدال، ويطلق على مهندس صانع السفن والعامل في صناعة السفن قلاف جمعه قلاليف، صار لقبا لأسر عريقة.

٭ أسد: اسم عربي مذكر، وعند شعوب عربية وإسلامية يأتي مركبا أسد الله، وأسد الدين نسبة لأقوى الحيوانات المفترسة.

٭ أُسطى: اسم معرب من الفارسية والتركية يُعرف في بلاد عربية، ويكثر في العراق، صار لقبا للصانع الماهر والمعلم الحاذق، وفي مصر يُطلق على أصحاب المهن.

٭ أسعد: صيغة اسم تفضيل من السعادة.

(من كتاب: موسوعة الأسماء العربية لعبدالله خلف)