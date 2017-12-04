وصاياهم
٭ قال جالينوس، أحد أشهر أطباء العالم القديم:
لا يمنعك من فعل الخير ميل النفس إلى الشر.
٭ وقال هوميروس، شاعر الإلياذة والأوديسا:
قارن أهل الخير، تكن منهم.. وباين أهل الشر، تبن عنهم.
٭ وقال الفيلسوف والشاعر الروماني سنيكا؟
لن تجد ما هو أقوم من الاستقامة نفسها، وما هو أصدق من الصدق ذاته، وما هو أعف من العفة عينها.
٭ وقال عالم الفلك السكندري بطليموس:
لا تناظر إلا منصفا، ولا تجب إلا مسترشدا، ولا تودع سرك إلا حافظا.
٭ وقال الشاعر العظيم وليم شكسبير:
لا أحد أقوى من نفسك على إرشادها إلى الخير.
٭ وقال الحكيم الفرعوني بتاح حُتب:
كن بشوشا ما دمت حيا.
٭ وقال بلاكستون:
مهما كانت حرفة المرء، فيجب عليه أن يوليها عظيم اهتمامه.
٭ وقال اللورد بركنهيد:
واجه النجاح كفتى كريم.. وواجه الكارثة كرجل عظيم.
٭ وقال إدوارد هو:
أولى بك أن تُحسن قليلا معاملة اصدقائك، من أن تحب اعداءك.
٭ وقال الفيلسوف القديم أبيقور:
إن أردت أن تغني إنسانا، فلا تضف إلى ما عنده من ثروة.. بل قلل ما عنده من شهوات.
٭ وقال يونج:
من يرغب في أن يكون أسعد الجميع.. كان أقلهم سعادة.
٭ وقال أحد الأعراب:
أقلل طعامك.. يحمد منامك.
(من كتاب: الموسوعة الشاملة في الثقافة والمعلومات العامة لمجدي سيد عبدالعزيز)