وصاياهم

٭ قال جالينوس، أحد أشهر أطباء العالم القديم:

لا يمنعك من فعل الخير ميل النفس إلى الشر.

٭ وقال هوميروس، شاعر الإلياذة والأوديسا:

قارن أهل الخير، تكن منهم.. وباين أهل الشر، تبن عنهم.

٭ وقال الفيلسوف والشاعر الروماني سنيكا؟

لن تجد ما هو أقوم من الاستقامة نفسها، وما هو أصدق من الصدق ذاته، وما هو أعف من العفة عينها.

٭ وقال عالم الفلك السكندري بطليموس:

لا تناظر إلا منصفا، ولا تجب إلا مسترشدا، ولا تودع سرك إلا حافظا.

٭ وقال الشاعر العظيم وليم شكسبير:

لا أحد أقوى من نفسك على إرشادها إلى الخير.

٭ وقال الحكيم الفرعوني بتاح حُتب:

كن بشوشا ما دمت حيا.

٭ وقال بلاكستون:

مهما كانت حرفة المرء، فيجب عليه أن يوليها عظيم اهتمامه.

٭ وقال اللورد بركنهيد:

واجه النجاح كفتى كريم.. وواجه الكارثة كرجل عظيم.

٭ وقال إدوارد هو:

أولى بك أن تُحسن قليلا معاملة اصدقائك، من أن تحب اعداءك.

٭ وقال الفيلسوف القديم أبيقور:

إن أردت أن تغني إنسانا، فلا تضف إلى ما عنده من ثروة.. بل قلل ما عنده من شهوات.

٭ وقال يونج:

من يرغب في أن يكون أسعد الجميع.. كان أقلهم سعادة.

٭ وقال أحد الأعراب:

أقلل طعامك.. يحمد منامك.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة في الثقافة والمعلومات العامة لمجدي سيد عبدالعزيز)