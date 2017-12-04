عملاق الأدب العربي

هو عباس محمود العقاد ولد في أسوان عام 1889 وهو العام نفسه الذي ولدت فيه مجموعة من العباقرة والمفكرين، منهم عميد الأدب العربي د. طه حسين والأديب الساخر إبراهيم عبدالقادر المازني، والمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، والفنان الانجليزي شارلي شابلن، والفيلسوف الالماني الوجودي مارتن هيدجر وغيرهم.. وكاتبنا العملاق العقاد عرف طريقه منذ نعومة اظفاره وحدده، ففي كتابه «حياة قلم» يقول عن بداياته: إنني منذ بلغت سن الطفولة وفهمت شيئا يسمى المستقبل لم أعرف لي أملا في الحياة غير صناعة القلم، ولم تكن أمامي صورة لصناعة القلم في أول الأمر غير صناعة الصحافة..، وكانت نتيجة هذا النبوغ من الصغر وعشق الصحافة أن أصدر العقاد صحيفة مخطوطة بعنوان «التلميذ» وبدأت رحلة العقاد مع الصحافة والفكر والأدب ولم تسمح ظروفه بأن يستكمل تعليمه الثانوي، واستطاع أن يجعل من الكتب مدرسته وجامعته ومرشده، وكان عملاقا في كل شيء وفي وطنيته، في ثقافته، وفي قلمه.

وقدم للمكتبة العربية نحو مائة كتاب في شتى ألوان الأدب من شعر وتراجم وفلسفة ودين، وكان مثل راهب الفكر لم يتزوج، وان كان قد عاش تجربة حب نتيجتها روايته الوحيدة: سارة.

(من كتاب: ١٣٠٠ معلومة في مسابقة ـ اعداد: ابو السعود ابراهيم ويوسف كامل)