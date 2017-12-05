ما هو «الأردواز»؟

منذ ملايين السنين، استقرت حبيبات الصلصال، البالغة الصغر في قعر البحيرات وبحار الداخل وتشكل منها طين لين، تصلب فيما بعد فتكون منه الحجر الطيني المعروف بالطين الصفحي، وخلال هذه المدة تحركت قشرة الأرض وارتفعت فالتوت طبقات الصفحي، التي كانت قد تغطت بطبقات من الحجارة، وبعد ذلك تسطحت هذه الطبقات وانضغطت فصارت صلبة وتحولت من ثم الى «اردواز» وقد حصل هذا بفعل الضغط الذي نشأت منه الجبال.

ان حبيبات الصلصال التي تكون منها الأردواز كانت قد اختزنت، بفعل البحار والبحيرات، في طبقات، وقد بقي من هذه الطبقات وحدات منفصلة بعد الضغط الذي حول الصفحي الى «أردواز»، وبسبب ذلك صار من الممكن تشريح الاردواز الى صفائح عريضة رقيقة نظرا لاحتواء كتله على هذه الطبقات المتمايزة.

إن اللون الأكثر شيوعا للأردواز هو الرمادي الغامق والأسود، ومع انه قد يكون أحمر أو أخضر أو رمادي الظلال، وسبب اسوداده يرجع الى المواد الحية التي تحجرت معه وتركت مواد كربونية في الطين الأصلي.

يستعمل الاردواز لأغراض عديدة، منها تسقيف الدور والمباني من كل الأنواع، ومنها عمل السبورات (ألواح الكتابة) وألواح البليارد وأحواض المطابخ، وبطانات المجاري.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)