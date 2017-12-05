من أول صحافية مصرية تصدر مجلة خاصة؟
٭ فاطمة يوسف وهي والدة الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس أصدرت مجلة «روز اليوسف» سنة 1925م.
ما أول مجلة باللغة العربية، ومن أصدرها؟
٭ «يعسوب الطب» وأصدرها محمد علي الحكيم باشا.
ما أول كتاب جغرافي عربي في القرن التاسع الميلادي ومن وضعه؟
٭ وضعه الخوارزمي وكان يحمل اسم «صورة الأرض».
من مؤلف الهندسة التحليلية؟
٭ ثابت بن قرة.
من الذي أضاف للعود وترا سادسا؟
٭ زرياب.
من بطل أول رحلة فضاء ناجحة تمت سنة 1961م؟
٭ يوري جاجارين.
من التي حكم ببراءتها بعد إعدامها؟
٭ جان دارك.
من واضع اللوغاريتمات؟
٭ محمد بن موسى الخوارزمي.
من أشهر من كتب في فن المقامة؟
٭ بديع الزمان الهمذاني.
من القائد الألماني الذي لقب بثعلب الصحراء؟
٭ روميل
من الأديب العالمي الذي انتج معظم اعماله بعد الثمانين؟
٭ تولستوي.
من الطبيب العربي الذي ابتكر خيوط الجراحة؟
٭ ابوبكر الرازي.
من صاحب أكبر عدد من جوائز الاوسكار؟
٭ والت ديزني.
من المرأة الجميلة التي ذاعت شهرة مفاتنها في ارجاء البلاد بعدما اصبحت ملكة لمصر؟
٭ نفرتيتي.
(من كتاب: كنوز العلوم لخالد عبداللاه)