من أول صحافية مصرية تصدر مجلة خاصة؟

٭ فاطمة يوسف وهي والدة الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس أصدرت مجلة «روز اليوسف» سنة 1925م.

ما أول مجلة باللغة العربية، ومن أصدرها؟

٭ «يعسوب الطب» وأصدرها محمد علي الحكيم باشا.

ما أول كتاب جغرافي عربي في القرن التاسع الميلادي ومن وضعه؟

٭ وضعه الخوارزمي وكان يحمل اسم «صورة الأرض».

من مؤلف الهندسة التحليلية؟

٭ ثابت بن قرة.

من الذي أضاف للعود وترا سادسا؟

٭ زرياب.

من بطل أول رحلة فضاء ناجحة تمت سنة 1961م؟

٭ يوري جاجارين.

من التي حكم ببراءتها بعد إعدامها؟

٭ جان دارك.

من واضع اللوغاريتمات؟

٭ محمد بن موسى الخوارزمي.

من أشهر من كتب في فن المقامة؟

٭ بديع الزمان الهمذاني.

من القائد الألماني الذي لقب بثعلب الصحراء؟

٭ روميل

من الأديب العالمي الذي انتج معظم اعماله بعد الثمانين؟

٭ تولستوي.

من الطبيب العربي الذي ابتكر خيوط الجراحة؟

٭ ابوبكر الرازي.

من صاحب أكبر عدد من جوائز الاوسكار؟

٭ والت ديزني.

من المرأة الجميلة التي ذاعت شهرة مفاتنها في ارجاء البلاد بعدما اصبحت ملكة لمصر؟

٭ نفرتيتي.

(من كتاب: كنوز العلوم لخالد عبداللاه)