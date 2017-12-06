كيفية اكتشاف المغناطيس

تقول اسطورة قديمة ان راعيا كان يرعى خرافه على سفح جبل «إيدا» فوجد ان عصاه الحديدية «ممغنطة» ومسامير حذائه الحديدية تعلقت بصخرة كبيرة سوداء هناك، ولما عرف الانسان ان بعض الصخور تجذب الحديد اكتشف المغناطيسية، ووجدت هذه الصخور الغريبة ايضا في مكان قريب من «مغنيسيا» في آسيا الصغرى لذلك يظن ان كلمة مغناطيس جاءت من احد هذين الاسمين.

ومضت السنون فاذا بالانسان يكتشف انه اذا فرك «حك» قطعة من الحديد بحجر مغناطيس اصبح الحديد مغناطيسيا بدوره، ومنذ آلاف السنين اكتشف الانسان ايضا ان المغناطيس المعلق يتجه دائما الى الشمال تقريبا فأدى ذلك الى اختراع البوصلة، فصار المغناطيس دليلا للمتجولين في اسفارهم كي لا يضيعوا او يضلوا الطريق.

وفي القرن التاسع عشر اكتشف ان لكل مغناطيس قطبين مختلفين في طبيعتيهما، فالقطبان المتماثلان يتنافران والقطبان المختلفان يتجاذبان، ولم يكتشف شيء جديد عن المغناطيس منذ ذلك الوقت حتى بداية القرن التاسع عشر، عندما وجد العالم الدنماركي اورستد سنة 1820 ان السلك الذي يسير فيه تيار كهربائي يولد حقلا مغناطيسيا ايضا، وادى ذلك الى اكتشاف المغناطيس الكهربائي فاذا وضعنا قلبا من الحديد اللين داخل اسلاك موصولة ببطارية يتمغنط القلب الحديدي وهكذا ولد المغناطيس الكهربائي الذي يفوق قوة اي مغناطيس عرف من قبل.

واختراع المغناطيس الكهربائي مكن الانسان من صنع كثير من الآلات المهمة التي تدخل في استعمالاتنا اليومية، فالمغناطيس الكهربائي لا تتوقف فائدته عند رفع الاثقال العظيمة بل تتعداه الى الدور الذي يلعبه في صنع الاجراس الكهربائية والاجهزة الطنانة وفي المولدات الكهربائية والمحركات الكهربائية وفي كل الاجهزة التي تدخل الدائرة الكهربائية في تركيبها.

وكنا نعرف منذ زمن ان قوة المغناطيس تصل الى مسافة بعيدة عنه وعندما جاء العالم فاراداي فبين لنا لاول مرة مجال القوة وخطوط القوة في المجالات المغناطيسية، تمكن الانسان من اختراع التلفون والضوء الكهربائي والراديو وتطويرها.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)