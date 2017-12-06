«جرادة ضمنت عصفور.. والكل طايرين»

٭ يضرب لمن يضمن غيره وهو يحتاج لضامن.

«إن عشقت اعشق قمر، وان سرقت اسرق جمل»

٭ يضرب مثلا للحث على حسن الاختيار حتى في السرقة.

«جبال الكحل تفنيها المراود»

٭ يضرب لعدم التهاون في الصغير من الأمور لانها قد تفعل الكثير.

«تحلف لي.. اصدق، اشوف اعمالك اتعجب»

٭ يضرب مثلا للتناقض.

«تحب من لا يحبك.. يا تعب قلبك»

٭ يضرب مثلا لوصف «الحب من طرف واحد».

«العافية باطراف الجوع»

٭ والمعدة بيت الداء، ففي الأطراف الصحة والعافية.

«إلتم المتعوس على خايب الرجا»

٭ فاجتمعت مصائبهم على بعض فماذا يرتجى منهم؟

«اربط صبعك.. كل من ينعت لك دوا»

٭ لأن اغلب الناس تتكلم فيما لا تعرف، فبمجرد ان تربط صبعك حتى لو لم يكن مصابا فانك سوف تسمع وصفات طبية لها اول وليس لها آخر، ويضرب للتدليل على كثرة كلام الناس واختلاف آرائهم.

«مال بلاش ربحه بيّن»

٭ لأنه غير متعوب عليه، و«بيّن» تعني واضح.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال ـ جمع: محمد صالح السبتي)