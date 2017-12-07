ـ أكثر الأسماك سمية في العالم هو سمك ستون الاستوائي يغطي جسم هذه السمكة أشواك سامة تقتل من يلمسها مباشرة.. لحسن الحظ لا تتواجد هذه السمكة إلا في المحيط الهندي.

- أقدم دمية في العالم هي دمية خشبية صنعت قبل 3000 سنة لابنة أحد الفراعنة المصريين، وجدت في قبر في مدينة طيبة ومازالت ترتدي ثوبا أبيض من القطن.

- أول عملية نقل رأس ناجحة تمت في 1970 في جامعة كيس ويسترن ريسرف - أوهايو الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عندما قام د.روبرت وايت وبنجاح بنقل رأس قرد الى قرد آخر.

- الأبجدية العربية تضم 28 حرفا، ولكن أطول أبجدية في العالم هي الأبجدية الكمبودية التي تضم 72 حرفا.

- الكسندر سيلكيرك بتاريخ 12 فبراير 1709 أنهى أربع سنوات وأربعة أشهر من الوحدة قضاها في جزيرة مهجورة. وهي مدة تعد طويلة لبقاء الإنسان وحيدا في مكان منعزل. فيما بعد كتبت قصته «روبنسون كروز».

- الكاتب مارك توين اخترع أول كتاب يلصق لوحده أي كتاب مليء بالصفحات البيضاء مغطاة بمادة صمغية يقوم الطفل بترطيب هذه الصفحات بالماء ولصق صور أو قصاصات جرائد عليها ولكن لسوء الحظ في الجو الرطب التصقت الصفحات فوق بعضها البعض.

- الفنان العالمي المشهور فينسنت فان جوخ. أقل الرسامين استفادة من رسمه في حياته فهو لم يبع إلا لوحة واحدة.

- تشارلز بلوندين أول شخص والوحيد في العالم الذي حمل فرنا ووضعه على جسر معلق فوق شلالات نياغرا في كندا وأخذ يصنع طبقا من الأومليت.

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة لجايلز براندريث ـ ترجمة: ليديا البريدي )