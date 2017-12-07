من العم سام؟

عندما اشتعلت الحرب بين إنجلترا وأميركا عام 1812م كان صامويل ويلسون يملك شركة لتعبئة اللحوم نجحت في الحصول على عقد لإمداد القوات الأميركية ببراميل من اللحم المعبأ.

وقد سعد صامويل بالعقد، وكان رجلا مرحا محبوبا تراه يقف في كل زحام بخصلات شعره الأشيب وقبعته العالية وكان الجميع يعرفونه باسم «العم سام».

وفي أحد الأيام لاحظ أحد الزائرين أن كل برميل من براميل اللحم عليه ختم بالحرفين U.S وهما اختصار الولايات المتحدة، فسأل الزائر أحد العمال عما تعنيه هذه الحروف، فقال العامل: «حقيقة لست أدري. ربما كان معناها: العم سام Uncle Sam»!

وكانت هذه الكلمات من النكت التي التصقت، فقد نشرها الزائرون والموظفون في المصنع، والتقط رسامو الكاريكاتير هذه الفكرة عام 1830 وصارت أميركا تسمى «العم سام» من يومها.

ورغم أن صامويل مات عام 1854 إلا أن الكونغرس الأميركي أعطاه مكانا لائقا في قلب الأمة، ففي عام 1961 أصدر قرارا رسميا باعتبار صامويل ويلسون هو رمز الولايات المتحدة الأميركية.

ما أشهر كاتبة روايات بوليسية في القرن العشرين؟

إنها الكاتبة الانجليزية أجاثا كريستي التي ولدت في إنجلترا عام 1891 وتوفيت عام 1976 بعد أن كتبت ما يزيد عن ثماني روايات بوليسية ترجمت الى معظم لغات العالم وحققت لها شهرة واسعة.

وتتميز روايات أجاثا كريستي بأن شخصية الجاني تظل مجهولة للقارئ، ويظل يبحث عنها مع مفتش الشرطة حتى آخر صفحة في الرواية، ولأجاثا كريستي عدد من المسرحيات أشهرها مسرحية (المصيدة) التي ظلت تعرض على مسارح لندن سنوات عديدة.

(من كتاب: حول العالم ـ س وج لـمصطفى غنيم)