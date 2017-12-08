٭ 4/12/1955 وضع علامات مرتفع «فشت الحدبة» في مدخل جون الكويت لتتحاشاه السفن.

٭ 4/12/1955 صدر قرار بتعديل مسمى دائرة المطبوعات بحيث أصبحت تعرف باسم دائرة المطبوعات والنشر.

٭ 4/12/1960 أولى جلسات مجلس النقد الكويتي.

٭ 4/12/1965 تغيير اسم وزارة التجارة إلى وزارة التجارة والصناعة.

٭ 4/12/1966 تأسيس نادي الجهراء الرياضي.

٭ 4/12/1972 صدور مجموعة طوابع بمناسبة آثار فيلكا.

٭ 4/12/1974 صدور مرسوم أميري بإنشاء كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.

٭ 4/12/1991 دشنت «الكويتية» خطا تشغيليا إلى مدينة الإسكندرية ليكون بذلك الخط الجوي الثالث الذي يربط جمهورية مصر العربية بالكويت.

٭ 4/12/2005 أحرز السباح منصور المنصور ذهبتين في مسابقة السباحة ضمن منافسات دورة غرب آسيا الثالثة للألعاب في سباحة 100 متر فراشة وفي مسابقة 50 متر ظهر.

٭ 4/12/2005 حقق لاعب الجمباز فهد الغنام المركز الأول والميدالية الذهبية لجهاز العقلة في منافسات دورة غرب آسيا الثالثة للألعاب.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم ـ إعداد: د. صالح محمد العجيري، د. محمد محمد أحمد عيسوي، أ. عبدالعزيز بدر محمد بوهندي)