كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

على الرغم من التقدم العلمي الكبير الذي حققه الإنسان حتى الآن، فإنه لايزال عاجزا عن اختراع اجهزة بإمكانها التنبؤ بحدوث الزلازل، وكل ما يمكن ان تقدمه دراسات العلماء هو مجرد تقديم فكرة عامة عن تطور النشاط الزلزالي في مناطق العالم المختلفة، وعلى حد تعبير هؤلاء العلماء فإن التنبؤ في مجال الزلازل لا يعدو أن يكون تشخيصا وليس تنبؤا حقيقيا مضبوطا، أما الحيوانات فلديها تلك الحاسة التنبؤية بالزلازل بقوة وكفاءة.

وعن صفة يعتبرها علماء سلوك الحيوان اكبر برهان على مقدرة الحيوانات على التنبؤ بالزلازل، وفي الوقت نفسه فهي الحالة الوحيدة التي فطن الناس فيها الى مدلول الإنذار الحيواني، ففي شهر ديسمبر عام 1974 لاحظ الصينيون في مدينة هانشنغ بمقاطعة ليونينج ان الحيوانات تتصرف بشكل غير مألوف وغريب، فقد سلكت الأفاعي خلال هذا الشهر القارس البرودة سلوكا انتحاريا حين زحفت من مخادعها الشتوية الدافئة وكأنما تريد الانتحار، وفي الوقت نفسه خرجت الفئران من جحورها وظهرت في طرقات المدينة في وضح النهار، وهو سلوك شاذ غريب، أما الإوز فقد أصابه مس فراح يحاول تسلق جذوع الأشجار، وفي حظائر الخنازير كانت الحيوانات تتقاتل بعنف وشراسة والأمهات يقتلن صغارهن بقسوة. لقد لاحظ الناس والعلماء كل هذه الظواهر ثم لاحظوا ان حدتها تزيد وتزيد حتى بلغت ذروتها في اول فبراير 1975 وعندئذ لم يجد المسؤولون مفراً من إجلاء سكان المدينة وكانوا اكثر من مليون نسمة وفي يوم 4 فبراير 1975 وقعت الواقعة وحول زلزال مدمر المدينة الخالية الى أنقاض.

وهكذا قدمت حيوانات هانشنغ دليلا جديدا ساطعاً على مقدرتها على التنبؤ بالزلازل.

لقد أماط علماء سلوك الحيوان اللثام عن اكتشافات مثيرة تتعلق بوجود مجسات لدى بعض الحيوانات تمكنها من تسجيل الارتعاشات الضعيفة السابقة لزلزال، واكتشفوا كذلك وجود أجهزة حساسة تلتقط التغيرات الكهربائية الحادثة وأجهزة اخرى تستشعر التغير الطفيف الحادث في المغناطيسية الأرضية، كما اكتشفوا وجود حواس سمع عجيبة بوسعها تتبع أصوات حركات باطن الأرض التي تسبق الزلزال.



(من كتاب: كنز العلوم لمجدي سيد عبدالعزيز)