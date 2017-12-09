ما أسرع طائر في الجري؟

٭ النعامة لا تستطيع الطيران فعلياً، الاحساس بقوة الجاذبية الارضية في الجو هو اكثر مما عند الوقوف على الارض، ذلك لأن الهواء يعطي دعما قليلا لوزن المخلوق، الطيور الصغيرة فقط قادرة على الطيران برفرفة اجنحتها، اما الطائر الكبير العملاق فلا يستطيع الطيران لأنه لا يملك مثل تلك العضلات التي تساعد الجناحين في الرفرفة.



هناك عدد من الطيور لا يستطيع الطيران بتاتا كالنعامة، والرية (نعامة صغيرة) في جنوب اميركا، والايمو في استراليا، وعدد من الطيور الاخرى، جميعها ثقيلة جدا، فليس هناك من طائر عملاق يستطيع الطيران.

والنعامة من الطيور العملاقة، فهي تكون بطول مترين عندما تكون مكتملة النمو واحيانا بارتفاع 2.5 متر وتزن من 70 الى 130 كلغ.

لكن الطيور التي لا تستطيع الطيران في بعض الحالات تعوض عن هذا بسرعتها الهائلة، فالخبراء يؤكدون ان النعامة اسرع طائر في الجري، وهي كذلك اسرع من الحصان العربي السريع، فقد تصل سرعتها الى حوالي 60 كلم في الساعة، وتتجاوز نقلتها حوالي 8.5 امتار.

فرس النهر

٭ هل تعلم ان هناك انواعا من الحيوانات تعيش في المياه العذبة منها فرس النهر والذبابة والكيب وثعلب الماء والقنوس، وتتميز هذه الحيوانات بمهارتها بالسباحة وهي تلتقط غذاءها في الماء، ويعتبر فرس النهر اكبر الثدييات المائية على الاطلاق، وهو حيوان يقضي القسم الاكبر من حياته في الماء، حيث لا يخرج منه فوق سطح الماء سوى عينيه وانفه.

(من كتاب: موسوعة هل تعلم لعلاء العموش)