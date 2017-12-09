«ملكة الفاكهة»

انها المانغو ملكة الفاكهة في البلاد الحارة، ويعتقد انها اول فاكهة خصصت لزراعة اشجارها مساحات واسعة، وقد جاء في احدى الوثائق التاريخية ان امبراطورا في الهند امر في اوائل العام 1500 بزراعة 100 ألف شجرة من اشجار المانغو في بستان واحد من بساتينه، ويقال ان بوذا أهدي قبل ذلك بكثير بستانا من المانغو حتى يستظل بأشجارها الضخمة الجميلة في اثناء النهار ويعيش على فاكهتها الشهية، ولا تزال اشجار المانغو في الهند تحتل مكانة خاصة في نفوس الكثيرين، حتى انهم يقيمون حفلات يدعى اليها جميع الاقارب والاصدقاء عند اقتطاف اول ثمرة من ثمار اشجار هذه الفاكهة.

والمرجح ان جميع انواع هذه الفاكهة ـ وقد بلغت حوالي الالف نوع ـ قد تطورت من نوع كان ينمو تلقائيا في سهول جبال الهيمالايا، ومن الهيمالايا انتقلت المانغو الى جميع البلاد الحارة.

ونجح الإخصائيون في استنبات انواع من اشجار المانغو لثمارها قشور سميكة تقاوم ما تتعرض له من مؤثرات اثناء الشحن، كما انها اذا حفظت في الثلاجات تظل وقتا طويلا دون ان تصاب بعطب.

نبات دوار الشمس

يتكهن علماء النبات والاخصائيون في التغذية بأن النبات المعروف باسم دوار الشمس قد يمد الانسان في المستقبل القريب بأنواع من الاطعمة التي تحتوي على نسب عالية من العناصر المغذية، فزهوره وبذوره قد تدخل في صناعة الخبز والسلطات والمعكرونة والحلوى وما اليها، فقد اكتشف العلماء ان بذور انواع مختلفة من هذا النبات تحتوي على نسب مرتفعة من البروتينات تزيد عما يحتوي عليه فول الصويا المعروف باحتوائه على نسبة كبيرة منها، كما انها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين د، وهي اذ تعصر تنتج زيتا يمكن استعماله في الطهو او في اعداد السلطات او كمادة اساسية لصناعة نوع من المسلى الصناعي يمتاز بإمكان حفظه مدة طويلة دون ان يفسد.

واذا طحنت البذور تنتج دقيقا في نحو 50% منه بروتين، وبه نسب عالية من الحديد لا يماثله فيها سوى صفار البيض والكبد، وقد اجريت تجارب على سيقان هذا النبات فوجد انها تصلح ـ بعد تجفيفها ـ وقودا جيدا، كما تصلح لصناعة نوع ممتاز من الورق الابيض، ولحسن الحظ ان هذا النبات ينمو في اي مكان، وان كان نموه يعاق كثيرا اذا حرم من ضوء الشمس، ولذلك فإن العلماء يعملون على تعميم زراعته ويعقدون عليه آمالا كبارا في سد النقص الملحوظ في المواد الغذائية.

(من كتاب: كشكول المعارف والعلوم لـ كاميليا سلوم عكاوي)