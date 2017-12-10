الأيدي

إذا كان صحيحا ان على حركات وإيماءات اهل المسرح والسينما والتلفزة ان تكون مدروسة، وأن يخطط لأدق تفاصيلها، فإن العكس ينطبق على عامة الناس.

تضفي عليك الحركات المدروسة بإفراط صورة شخص زائف متكلف، ذي شخصية اصطناعية. لا عليك، في أي وقت من الأوقات، إلا إذا كنت تسعى إلى هدف معين، ان تكبح عفويتك. اترك التمثيل للممثلين.

على يديك، كما على جسدك كله، ان تتحركا تبعا للكلام الذي تتفوه به، ينبغي ان تكون وظيفتهما التشديد على عبارة ما، أو التأكيد أو النفي، أو النصح، أو الحث.. إلخ.

يجب استخدام الأيدي من أجل تعزيز كلمة أو فكرة، أو التأكيد أو الحمل أو التشديد عليهما. عليك الذهاب بالحركات التي تباشر بها (كما الجمل التي تبدأها) حتى نهايتها. احذر من الشروع بحركات أولية قد تُخلّ بالتوازن، سواء لديك او لدى محادثك.

يجب ألا تتحول حركات الأيدي إلى حركات كثيرة ومستمرة، وإلا فقدت كل معنى لها، لأنه باستطاعة اليد ان تلمس وتداعب وتدلك؛ لأنه يمكنها ان تعطي وتأخذ، ان تمتد وتمسك، لأن كل اجزاء الجسد الأخرى في متناولها.

(من كتاب: لغة الجسد لملتون كاميرون)