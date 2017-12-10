جنكيز خان

مؤسس اكبر امبراطورية لشخص واحد عرفها التاريخ امتدت من اقصى الشرق في الصين حتى المجر في اوروبا ويقال ان ما افتتحه جنكيز خان من بلاد يقدر بأربعة اضعاف ما غزاه الاسكندر الاكبر في حياته.

نشأته درامية وطفولته تراجيدية وغزواته اسطورية وشخصيته تاريخية بكل المعاني اصبح اسمه مرادفا للاجتياح العسكري المدمر ونهب الثروات وتدمير الحضارات وإهلاك الحرث والنسل. ولد باسم (تيموجين) نسبة الى زعيم للتتار قتله والده في نفس توقيت ولادته، وشهد تيموجين مصرع والده بالسم على يد التتار ايضا، وكان في السادسة من عمره فتشردت عشيرته واضطرت امه للعمل كخادمة وعرف الجوع مع اخوته سنوات طويلة حين كان يرتحل مع العشائر وتحت وطأة الجوع قتل اخا له غير شقيق هو (بيكتور) الذي سرق منه سمكة اصطاداها معا وكان عمره 15 سنة وهرب الى عشائر ابيه وتزوج زوجته الأولى (بورتي) التي كان يحبها ويخشاها. وحدث ان هاجمت معسكره قبيلة (ميركيد) القوية واختطفت امرأته فلم يجد بدا من اللجوء إلى أعمامه (إخوة أبيه بشرف السيف) وهم قبائل يتزعمها (طغرل خان) الذي حفظ الجميل لوالد تيموجين فجهز له جيشا صغيرا وكان تيموجين (جنكيز فيما بعد) لأول مرة قائدا على جيش وبمساعدة العشائر استرد زوجته فكانت اولى حروبه لكنه انقلب عام 1187 على حليفه القوي (جاموجا) الذي يقال انه استطاع هزيمة تيموجين (جنكيز) ونفيه الى الصين. لكن تيموجين عاد للتحالف مع طغرل خان وهزم التتار عام 1198 وانتصر على (جاموجا) الذي طلب قتله في هدوء وشرف واستجاب له (تيموجين) ودفن عظامه في حفل مهيب عام 1205.

وانتخب تيموجين (زعيما لزعماء المغول) ولقب باسم (جنكيز خان) واستطاع توحيد قبائل المغول والتتار تحت قيادته واجتاز سور الصين العظيم.

وعرض عليه ملك الصين الصلح وقدم له الذهب والمال وتجارة الحرير و500 فتى و500 فتاة و3 آلاف حصان وأميرة متوجة عام 1214 لكنه احتل بكين عام 1215 ونهبها جنوده.

واستولى جنكيز خان على بخارى وسمرقند ودمر عاصمة خوارزم وبنى مكانها مدينة عرفت فيما بعد باسم (قونيه).

وقد خطب جنكيز خان في مسجد بخارى وهو في اواخر عمره مما جعل المؤرخين يعتقدون انه قد اعتنق الاسلام.

كان جنكيز خان يعتقد ان له رسالة إلهية هي (توحيد العالم بالقوة) وكان يعرف كيف يهزم العدو وكيف يستولي على المدن التي يحاصرها بإرسال القطط والطيور المشتعلة الى داخلها وقطع المياه عنها وكانت له تكتيكات عسكرية ناجحة لا يعرفها غيره. مرض (جنكيز خان) مرضا شديدا وكانت تنتابه اعراض صداع مزمن وغثيان بالمعدة وكان يحرسه ألفان من جنود المغول وحين شفي تماما توفي بهدوء وعمره 65 سنة عام 1227.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أُسيمة جانو)