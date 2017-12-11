ما أقسى مناطق البرد القارس على وجه الأرض؟

التوندرا كلمة فنلندية تعني «الأرض القاحلة» أو «الأرض العدوانية». ثم أصبحت الكلمة اصطلاحا يدل على المناطق القطبية الخالية من الاشجار.

التوندرا إذن ليست أرضا يحلو العيش فيها. فهي عارية من الاشجار، تنخفض درجة الحرارة فيها شتاء انخفاضا كبيرا تحت درجة تجمد الماء. وحتى في الصيف لا ترتفع عن درجة تجمد الماء ارتفاعا كافيا. الامطار فيها قليلة بينما تهب رياح شديدة طوال السنة.

وعلى الرغم من هذه الشروط الاقليمية القاسية فهناك أشكال مختلفة من الحياة في التوندرا. ولعل من المفيد والشيق ان نعرف شيئا عن أشكال الحياة التي تتحمل مثل هذه الشروط. نباتات التوندرا تشمل الطحالب، التي تكون قشرة تغطي الصخور، وهناك الاشنة التي تملأ الشقوق بين الصخور وتلتحم بسطوحها الخشنة. هذا بالإضافة إلى بعض الأعشاب أو النباتات التي تشبه الحشائش، والى بعض الشجيرات المنخفضة جدا. معظم نباتات التوندرا لا يعيش على مدار السنة، كما ان نباتات المنطقة الواحدة تقتصر على انواع قليلة جدا.

الحيوانات في مناطق التوندرا قليلة العدد. فاللاموس (نوع من القوارض) وثور المسك والدب القطبي هي حيوانات التوندرا الخاصة بها.

وهنك أنواع من الطيور تضع البيض في مناطق التوندرا. وسبب هذا الاختيار هو النهار الطويل في الصيف وطول النهار يسمح للطيور بجمع الغذاء ساعات طويلة، مما يتيح تغذية اسراب من الفراخ. وفي التوندرا اعداد كبيرة من البط والاوز والزقزاق.

تربة التوندرا ضحلة رقيقة. وهي تعلو طبقة اساسية جليدية تسمى «أزلية الجليد». خلال فصل الصيف يذوب جليد الطبقة السطحية وتتمكن جذور النباتات والباكتريا من التحرك والنمو.

ومما تجدر الإشارة إليه ان منطقة التوندرا لا تبدأ انطلاقا من خط فاصل عند خط عرض معين؛ بدء منطقة التوندرا يختلف من قارة الى قارة باختلاف العوامل الثانوية التي تتدخل في مناخها، على أي حال متى دخلت منطقة التوندرا تدرك فورا أنك في واحدة من اقسى مناطق البرد القارس على وجه الأرض.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)