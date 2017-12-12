السومريون

السومريون هم أحد الشعوب القديمة الذين سادت حضارتهم منذ الألف الخامس قبل الميلاد في المناطق الجنوبية لبلاد ما بين النهرين (العراق حاليا).. وقد جاءوا من أواسط آسيا أو الهند.. ويرجع اليهم فضل اختراع الكتابة المسمارية، وسن أول قانون مدني، وتقسيم اليوم (24 ساعة، 60 دقيقة، 60 ثانية).. أهم المدن التي شيدوها: أرك، أور، كيش، كبش، وقد نمت هذه المدن معتمدة على الزراعة بالري، وازدهر بها فن الفخاريات واشغال المعادن، وقد نشأت عدة مدن سامية نافست السومريين وهزمتهم، كما حدث في حكم سرجون مثلا، وقد ضعف حكمهم بقيام مدينة عيلام وتأسيس بابل.

إثيوبيا أو الحبشة

هي احدى دول أفريقيا الشهيرة.. وقد أتى اسم إثيوبيا، وهو الاسم الرسمي، من الحكايات التقليدية التي تقول ان اثيوبس بن كاش هو والد اكسوماري الذي اسس ابناؤه الإمبراطورية القديمة التي كانت عاصمتها مدينة اكسوم التي تقع في الجزء الشمالي من اثيوبيا.

أما اسم الحبشة فقد اشتق من اسم قبائل الحبش، وهي واحدة من قبائل الجنوب العربي التي أسست امبراطورية اكسوم.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى لمجدي سيد عبدالعزيز)