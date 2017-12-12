هل هناك شخصية اكتشفت أميركا قبل كولومبس؟

يقال إن المكتشف النرويجي أريكسون ابن اريك الزعيم النرويجي كان له السبق في ذلك، وقد أسس المستعمرة النرويجية جرين لاند في حوالي عام 985 وأسس عددا من المدن في إيرلندا، وكان اريكسون مصاحبا لوالده في معظم اكتشافاته، وكانت مهارته تدفعه نحو تخطي المخاطر البحرية واكتشاف المجهول وراءها وفي حوالي عام 1000م كان اريكسون وبعض رفاقه في مركب في عرض المحيط وهبت عاصفة شديدة ورأى اريكسون ارضا على مدّ البصر لذلك ابحر نحوها فوجد نفسه في ارض خضراء وهذه الأرض اطلق عليها فنلندا وفي الحقيقة كانت هذه الأرض هي أميركا وتقول المصادر التاريخية ان اريكسون اكتشف اميركا قبل كولومبس بخمسمائة عام ولكنه لم يستقر فيها وعاد الى بلاده.

كيف تعرف العالم الــغربي على الصين والبلاد الآسيوية؟

كان لماركو بولو المكتشف الإيطالي دور في ذلك، وكان أبوه يعمل في التجارة وقام الأب والعم مافيو بولو برحلة طويلة الى آسيا في عام 1260 وكانوا يسيرون باتجاه الصين ووصلوا الى الصين عندما كان يحكمها الإمبراطور خوبالي خان ورحب الإمبراطور بهم لأنه كان يريد ان يوطد العلاقة بينه وبين البلاد الأوروبية وعادت عائلة بولو الى فينيسيا في حوالي عام 1270 وكانوا يقصون الأخبار المثيرة حول الأشياء التي رأوها في الصين، وبعد عامين قاموا برحلة ثانية وكان عمر ماركو ثمانية عشر عاما واستغرقت الرحلة اربع سنوات حتى وصلوا الى الصين واستقبلهم الإمبراطور الصيني مرة ثانية وفي عام 1290 عاد ماركو الى بلاده وشرع في كتابة ما شاهده في أسفاره وترحاله في الصين وهذه الحكاية فتحت أعين العالم الغربي على الصين والبلاد الآسيوية.

(من كتاب: (الخالدون 1000 لرمضان فاضل)