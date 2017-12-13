ما الفرق بين العصر الحجري القديم والحديث؟

العصر الحجري القديم: أقدم وأطول فترات التاريخ الإنساني.. وهي تعاصر بالتقريب حقبة البلايستوسين الجيولوجية، ويُقسم العصر الحجري القديم الى قسمين: الأدنى، والعلوي، ويمتاز كل قسم بأدواته الصخرية المميزة له، وعموما، كان سكان هذا العصر يسكنون الكهوف، ويرحلون للصيد وجمع الغذاء، ويعرفون النار، وقد صُنعت الأدوات من العظام مثل الابر في العصر الحجري القديم الأعلى، كما تطور صنع الأسلحة الصوانية، ويُظن أن النحت والرسم بالألوان قد بدآ في كهوف تلك الأزمان، وقد عاش خلال هذا العصر إنسان نياندرثال وإنسان كروكانيون.

العصر الحجري الحديث: إحدى فترات ما قبل التاريخ، تلي العصر الحجري القديم، وتمتاز بتطور صناعة الأدوات من الحجر المصقول، واكتشاف الإنسان لمصادر جديدة للإمداد الغذائي، وظهور الزراعة، وصناعات الخزف والفخار، والنجارة، والنسيج، كما تمكن الإنسان من استئناس بعض الحيوانات.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية)