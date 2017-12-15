لماذا تسبب لسعة البعوضة الحكة؟

ان لسعة الأنثى من الحشرات اشد فتكا وضررا من لسعة الذكر، هذا القول ينطبق تماما على البعوض، اذ ان إناث البعوض هي التي تمتص الدم، فمخلب الأنثى يحتوي على بعض الاعضاء الحادة التي توجد حول انبوب يصلح للامتصاص، وعندما تلسعك البعوضة فإنها تحقن جسمك بسائل سام يدخل الى الدم، وهذا السم يسبب الألم والحكة وينتج عنه ورم وانتفاخ.

وبالاضافة الى اللسع هناك طنين البعوضة الذي يسبب الازعاج البالغ، ولكن هذا الطنين مهم جدا بالنسبة للبعوضة فهو نوع من النداء للذكور التي تقوم ايضا بطنين عميق منخفض عن طريق ذبذبة اجنحتها بسرعة بينما نجد ان طنين الاناث اكثر حدة وقوة، ويتواجد البعوض في جميع انحاء العالم ولكن حيثما عاشت معظم اصناف البعوض فإنها تبدأ حياتها في مكان ما في الماء، وتضع الاناث بيوضها على سطح الماء والبرك وفي براميل المياه والواحات وفي الصحاري وغير ذلك وتبيض كل انثى من 40-400 بيضة ومن الممكن ان تكون هذه البيوض منفردة او بشكل كتل متواصلة.

وفي خلال اسبوع تفقس بعض اليرقات التي تبدأ بالقيام بحركات ملتوية سريعة في الماء ونظرا لأنها لا تستطيع التنفس تحت الماء فإنها تقضي معظم وقتها على سطح الماء حيث تتنفس الهواء من خلال انابيب التنفس في اذنابها وفي الوقت نفسه تنسج قطعا ونتفا من المواد النباتية في افواهها بواسطة فرشاة ريشة متواجدة على رؤوسها.

وحالما تنمو اليرقة الملتوية تسلخ جلدها او تنسلخ منه وفي المرة الرابعة التي تسلخ فيها جلدها تتحول الى غادرة وهذه تقضي معظم وقتها قرب سطح الماء للتنفس من خلال انابيب قرنية متواجدة فوق ظهورها، وهي لا تأكل شيئا ولكنها وبعد بضعة ايام يتشقق جلدها فاذا ببعوضة بالغة تامة النمو تزحف خارجه.

وتعيش البعوضة البالغة عادة بضعة اسابيع فقط وفي بعض الاصناف تنتج 12 جيلا خلال سنة واحدة.

(من كتاب: كنز العلوم لمجدي سيد عبدالعزيز)