15/12/1958م تم بناء أول ناقلة كويتية للنفط الخام «كاظمة» في اليابان لصالح شركة ناقلات الزيت الكويتية المؤسسة بالكويت بأموال كويتية.

15/12/1960م تم ايداع وثيقة انضمام الكويت الى عضوية المجلس الاقتصادي التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية.

15/12/1963م اشهار نادي الشباب الرياضي في مدينة الاحمدي.

15/12/1969م اصدار مجموعة طوابع بمناسبة نصب اول محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية.

15/12/1971م افتتحت دولة الكويت سفارة لها في لبنان.

15/12/1971م اقامت الكويت علاقات ديبلوماسية على مستوى السفراء مع دولة قطر.

15/12/1974م تـم تأسـيس شركة المستشارون الماليون العرب، وهي شركة مقفلة بهدف ممارسة كافة عمليات الاستثمار العقاري.

15/12/1976م وقعت الكويت على اتفاقية المركز الدولي للمؤسسات التابعة للقطاع العام في البلدان النامية لسنة 1976.

15/12/1993م أعيد افتتاح محطة تمويل كهرباء السالمية بعد اعادة اعمارها من جراء العدوان العراقي.

15/12/1997م افتتاح مركز «الكويت دله هاوس» للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.

15/12/1997م افتتاح المبنى الجديد لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم ـ إعداد: د.صالح محمد العجيري ود.محمد محمد أحمد عيسوي وعبدالعزيز بدر محمد بوهندي)