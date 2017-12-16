نشأة الحضارة الصينية

بدأت الحضارة الصينية مع إقامة عدة قرى في العصر الحجري على ضفاف نهر هوانغ هو، كانت أسرة هساي أول سلالة حكمت في الصين، في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد.

حكمت سلالة شانغ بقيادة الملك تي آنغ بعد سلالة هساي، عرفت مملكته باسم «عهد المملكة الوسطى» التي دامت نحو خمسمائة سنة، عرفت هذه المملكة حضارة مميزة ونعمت البلاد بالسلام، فصنعت الأواني البرونزية الرائعة الجمال، كما ظهرت الكتابة التي تعتمد على التصوير، وصناعة الحرير من دود القز.

حرق آخر أباطرة شانغ نفسه بعد ان انغمس في حفلات العربدة، وذلك عام 1122 ق.م، فأصبح حكام الصين بعده من عائلة شو.

حضارة مدينة أور

بُنيت هذه المدينة على ملتقى نهري دجلة والفرات، وأصبحت فيما بعد عاصمة السومريين، فأقام أهلها حضارة رائعة، مستخدمين الكتابة المسمارية، وقد برعوا في الرياضيات فاستخدموا العد بالعشرات والستينيات، توصلوا الى تقسيم الدائرة الى 360 درجة، والساعة الى ستين دقيقة، والدقيقة الى ستين ثانية، كما تقدموا في علم الفلك.

عظمة بابل

ظلّت معظم المدن في السهل الخصيب ـ ما بين دجلة والفرات ـ متحاربة مع بعضها البعض الى ان اعتلى حمورابي عرش مدينة بابل التي لم تكن ذات أهمية تذكر، فأنشأ جيشا قويا وهاجم المدن كافة، وأخضعها لملكه، فأصبح سيد بلاد ما بين النهرين وآشور، كما أصبح اسم الدولة «دولة البابليين».

قام حمورابي ببناء معابد جديدة، وأنشأ مشاريع للري، وشرّع القوانين، فنقلتها عنه شعوب كثيرة، سما مجد بابل في عهده، واستمر بعده، الى ان عاد التفكك بين المدن.

(من كتاب: أعظم أحداث العالم - د.فؤاد السيد حسين حيدر)