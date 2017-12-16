لماذا يعيش النمل في النباتات الشوكية؟

الدغل الذي يتكون من شجيرات شوكية يكون دائما في مأمن من هجوم الحيوانات آكلة الأعشاب التي تخاف الاقتراب من هذه الشجيرات الشوكية، ويعيش في هذه الشجيرات الآلاف من النمل المخيف والذي يقوم بدوره بحماية هذه النباتات من هجوم الحشرات الأخرى.

من أمثلة ذلك ما يحدث عند اقتراب بقرة أو خروف من حقل به أشجار سنط من نوع اقافيا محاولة التهاب هذه النباتات، حيث تتعرض على الفور لهجوم مخيف من النمل الذي يقيم بداخل البصيلات المنتشرة عند قواعد الأشواك وفيها يقوم النمل بالنبش داخل هذه البصيلات ليضع ثقبا وعند مرور الهواء داخل هذه الثقوب يصدر عنها صفيرا.

ويدافع النمل عن هذه الشجرة ضد حشرة المن وغيرها من الحشرات، ونتيجة لهذا العمل المجيد فإن الشجرة تكافئ النمل - إن جاز التعبير - بهدية ثمينة حيث تنمو عند الطرف النهائي للأوراق أعضاء يلتهمها النمل بشهية مفتوحة كما يتجمع عند قاعدة الأوراق رحيق مسكر لذيذ الطعم يحبه النمل ويتغذى عليه.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة لـالأستاذ الدكتور وحسام محمد مازن)