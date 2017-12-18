كيف أعرف أن دماغي يتقدّم بالعمر بنحو طبيعي؟

يهتم افراد متقدمون بالعمر غالبا بأن يكون معدل شيخوختهم مشابها نسبيا لأندادهم على كل حال، بناء على الشخص وتجاربه السابقة، قد يكون التركيز على تقدم ناجح بالعمر، وسيكون مختلفا تماما.

مثلا، يهتم افراد بفهم قضايا متنوعة، مثل: هل أنا عدّاء راجل بسرعة آخرين في عمري؟ هل سجلي في الغولف مشابه لآخرين في عمري؟ أتساءل كيف كان أدائي الخطر هذا الأسبوع، وهل لا أزال سريعا وأفضل في الإجابة عن أسئلة من آخرين في عمري؟ القصد ان افرادا يستفيدون مما يعرفونه لقياس التغيير الذي يرتكز بالنسبة إلى كثيرين على تاريخ شخصي من أداء ثابت، مزودا إياهم بفهم جيد لما ينبغي ان يكون أداؤهم العادي عليه.

يستفيد اغلبيتنا من أدائنا العادي على أنه نموذج لتحديد ان كانت اشياء مختلفة عن العادي، وطبعا هذا سيتغير نوعا ما حين نتقدم بالعمر، لكن في معظم الأحيان يهتم افراد بطريقة أدائهم على الأرجح في اي مهمة محددة، في الواقع، عند شرح مخاوف لأي شخص، وفيهم طبيب اسرة، لماذا تظن ان شيئا مختلفا تماما يترافق غالبا بتقرير؟ مثلا، «حسنا، كنت اتذكر اسماء كل الأقزام السبعة ابجديا، لكنني الآن اواجه مشكلة في تذكر اسمائهم».

تدفع تغييرات مثل هذه اشخاصا الى التساؤل: هل انا الشخص نفسه، ام انني فقدت بعض القدرة؟ هل هذا طبيعي؟ ينتج عن هذا بالمقابل عدة أسئلة اخرى: هل هذا مؤقت؟ هل ستسوء الحال؟ الى أي حد ينبغي ان اقلق؟ هناك مخاوف مهمة يتشاطرها كل الأفراد المتقدمين بالعمر، والمشكلة الحقيقية لكثير منهم هي تمييز الطبيعي عن الشاذ.

(من كتاب: عقل دائم الشباب للكاتب وليام تيبت)