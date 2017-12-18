كيف ابتُكرت الألبسة؟

سعى الإنسان البدائي لأن يكون محط أنظار الآخرين، فعمد الى طلي جسده بالصلصال الملون Clay ليلفت إليه الأنظار.

ثم اكتشف السكين المصنوعة من العظم او الحجر وراقه ان يصبغ جسده في اماكن بارزة ويطليها بالصلصال الملون الذي اصبح الحجر الاساسي لعملية الوشم وتمر السنون، ويظل الانسان البدائي يفتش عن وسائط تثبت وجوده وتلفت اليه الانظار، فكان يصنع عقودا من الاسنان والعظام، او يتمنطق بحزام من جلود الحيوانات كاسيا رأسه بالريش او جلود القرود، وكم تفنن الإنسان بما اعطته الطبيعة؟ حتى انه ما ترك على الارض مادة الا وكان له معها مشوار واعتزاز، لبس القميص والتنورة المزركشة ووضع العقود في عنقه وعلى اطراف ردائه القصير.

مشى هذا الإنسان في الخطوة التالية من تطوير لباسه اذ كانت الغاية منه في البدء التستر فقط، اما الآن اي في المرحلة الأخرى فقد كانت الألبسة نوعا من التبرج، ثم من بعد اخذت منطلقا آخر هو اولا: الوقاية من مفاجآت الطبيعة ثم الرغبة في الاحتشام، ويأتي العصر الجليدي بكل ما في الطبيعة من عنف وصقيع وعواصف، الأمر الذي حدا بالقبائل لتسعى وراء الدفء في كل كهف او مأوى، لا فرق اكان كهفا للوحوش الكاسرة ام هو لحيوان أليف، فالمهم ان يعتني الإنسان بنفسه في ابتكار الأساليب الواقية، فقتل الحيوانات البرية واستخدم جلودها لباسا دافئا له، ومع اكتشاف الإنسان لجلد الحيوان كان لابد له من الاهتداء الى الفرو واستعماله كلباس دائم له، لكن الصيادين القدامى تطلعوا الى ابعد من هذا، اذ ابتكروا فنّ الخياطة.

وكانت السكين (المدية) القاطعة سبيلهم الى سلخ الجلود عن جسم الحيوانات البرية، حتى انهم ابتكروا مخرزا من حجر الصوان يمكن استعماله في ضم الجلود الى بعضها ولم تكن خيطانهم سوى قطع من الجلود ذاتها.

إن أهم هذه الاكتشافات البدائية كانت الإبرة المثقوبة، حيث تبين بعد العثور على آثار قديمة في كهوف اواسط اوروبا ان بينها ابرا مثقوبة وأزرارا ودبابيس ايضا. وهذا الأمر تم اكتشافه في بعض الكهوف الواقعة في القرى السويسرية.

ويرجع تاريخ هذه الآثار الى حوالي ثلاثين ألفا او اربعين الف عام خلت، ومن اهم هذه الإبر التي اكتشفت هناك ابر اطول بكثير من المعتاد وقد اخذت من عظام وسيقان الطيور الضخمة، ومنها ما اخذ وصنع من مادة العاج.

وهذه الإبر المكتشفة صنعت بدقة متناهية تجعلها صالحة حتى في عصرنا الحاضر. كانت الحشائش وأوراق الأشجار في عدة مناطق من العالم تدمج ببعضها لتصبح قطعة تصلح لأن تكون لباسا، وهنا نرى ان صناعة الألبسة كانت دائما احدى الميزات الفنية التي طورها الإنسان.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)