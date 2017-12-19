كم عضلة بوجه الإنسان تتحرك عندما يضحك؟

٭ عندما يبتسم الانسان فإنه يحرك 17 عضلة من عضلات وجهه، أما عندما يعبس فإنه يحرك 43 عضلة.

لماذا يفور الحليب عند الغليان؟!

٭ عند غلي الحليب تتكون على سطحه طبقة خفيفة رقيقة نتيجة تجمد بعض الجزئيات الآزوتية الموجودة في الحليب.. وعندما ترتفع درجة الحرارة فإن كتلة السائل تتحرك.. وتبدأ فقاعات البخار تبحث عن مخرج لها، عندئذ يضغط البخار على تلك الطبقة بقوة ويظل الضغط مستمرا حتى تتسرب فقاعات البخار الى خارج الوعاء.. وهذا ما يسمي فوران الحليب.

لماذا تتميز الأفيال بآذان ضخمة؟

٭ تتميز الأفيال بآذان ضخمة ويتميز الفيل الافريقي عن الآسيوي بآذان أكبر وفائدة هذه الآذان الكبيرة انها تزيد من حاسة السمع عند الفيل وبالتالي يمكنه أن ينتبه للخطر المحيط به، كما أنه يحركها كالمروحة فتخفف عنه حرارة المناخ، كما أن الفيل يعتمد على تحريك أذنه الكبيرة لطرد الحشرات التي تهاجمه، ونظرا لان الفيل الافريقي يعيش في غابات شديدة الحرارة بالنسبة للفيل الآسيوي، ونظرا لأنه اضخم حجما، واكثر نشاطا، واكثر عرضة للاخطار فإنه يتميز بآذان اكبر من الفيل الاسيوي كنوع من التكيف مع البيئة.

(من كتاب: بنك المعلومات لإبراهيم مرزوق)